Conto alla rovescia per la XXXIII Veleggiata Regatalonga – Memorial Migliorini

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Mancano pochi giorni per una nuova edizione, la trentatreesima, della Veleggiata Regatalonga, la manifestazione sociale del Club Nautico Versilia aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi, dedicata alla memoria dell’avvocato Renzo Migliorini scomparso cinque anni fa.

Figura di spicco di Viareggio e del Club Nautico del quale fu presidente dal 1980 al 1989, l’avvocato Migliorini, da sempre grande appassionato di nautica e di mare, fu anima e mente negli anni d’oro della Viareggio-Bastia-Viareggio della quale curò tutte le edizioni fino al 1992. La grande passione per questo tipo di gare lo portò fra l’altro ad essere delegato della Federazione Motonautica Toscana e protagonista dell’off-shore degli anni Settanta, sino all’ultimo incarico nel consiglio di Assonautica alla Camera di Commercio di Lucca.

La tradizionale Veleggiata sarà organizzato domenica 24 giugno dal sodalizio presieduto da Roberto Brunetti che si avvarrà della collaborazione di LNI sez. di Viareggio, Società Velica Viareggina, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia e Viareggio Porto. Anche quest’anno la Regatalonga si svolgerà sul percorso Viareggio, boa al pontile di Forte dei Marmi, Viareggio, per un totale di 12 miglia marine, con partenza prevista per le ore 11 e tempo limite per tutte le imbarcazioni (anche in caso di riduzione del percorso) fissato alle ore 17.

“Lo scorso anno avevamo registrato un vero successo di partecipazione che spero si ripeterà anche in questa edizione.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Danilo Morelli, impegnato nel ridare vigore alle Regate d’Altura del sodalizio viareggino -Vi aspettiamo a Viareggio per trascorrere insieme una bella giornata di Vela che si concluderà con il tradizionale Brindisi di Festeggiamento previsto alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia durante il quale, a tutte le imbarcazioni iscritte, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Non ci sarà, infatti, una vera e propria classifica in quanto la Regatalonga – Memorial Migliorini è una Veleggiata e non una Regata.”

Leggi anche: