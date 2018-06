INEOS TEAM UK sbarca nel GC32 Racing Tour 2018

LAGOS – Il team britannico della Coppa America, INEOS TEAM UK, ha deciso di partecipare al GC32 Racing Tour 2018, diventando la ottava barca della flotta. Il quattro volte campione olimpico Ben Ainslie sarà al timone per il debutto sul circuito dei catamarani volanti a fine mese in occasione della GC32 Lagos Cup in Portogallo, il secondo appuntamento del tour europeo che si svolgerà dal 27 giugno al 1 luglio nella località di Lagos.

INEOS TEAM UK ha lanciato la sfida alla trentaseiesima edizione della Coppa America lo scorso aprile dal fondatore Jim Ratcliffe. In acqua, Ainslie potrà godere della collaborazione di un altro oro olimpico britannico, Giles Scott, che tornerà a coprire il ruolo di tattico che aveva già durante la 35ma America’s Cup.

Al gruppo si vanno ad aggiungere due nuovi velisti: il due volte vincitore della Coppa America Joey Newton (AUS/GBR) nel ruolo di jib trimmer, e la medaglia d’oro e d’argento nei 49er australiano Iain Jensen come randista. Completano l’equipaggio Nick Hutton, che ha vinto due volte le America’s Cup World Series e Neil Hunter campione della Red Bull Youth America’s Cup 2017.

Il catamarano GC32 può raggiungere velocità prossime ai 40 nodi, e con una flotta composta da team di livello internazionale, il GC32 Racing Tour costituirà un circuito intenso e molto combattuto. Il programma della tappa portoghese prevede che a Lagos si svolgano fino a 20 prove nei quattro giorni di regata, dopo una prima giornata di pratica mercoledì 27 giugno.

L’equipaggio di INEOS TEAM UK, da sinistra a destra:. Iain Jensen, Giles Scott, Joey Newton, Sir Ben Ainslie, Neil Hunter and Nick Hutton. Foto ©: Harry Kenney-Herbert / INEOS TEAM UK

Lo skipper Ben Ainslie si è detto desideroso di partecipare al Tour: “Il GC32 è un multiscafo foiling ad alte prestazioni, quindi una barca differente da quella che utilizzeremo per la Coppa America, ma partecipare a un circuito foiling darà all’equipaggio un’opportunità di regatare insieme, metterci alla prova e sotto pressione e anche di prendere confidenza con le tecniche e la gestione della barca che speriamo ci possano far trovare pronti per le America’s Cup World Series che ripartiranno nel 2019.”

“Siamo abbastanza nuovi a questa classe e non ci facciamo illusioni sulla qualità degli avversari, ci sono team e velisti molto forti. Ma abbiamo apportato importanti cambiamenti al team, sia in acqua che a terra, con nuovi atleti importanti che hanno una grande esperienza di Coppa America e di regate ad alto livello, quindi partiamo con una buona base. Abbiamo molta voglia di tornare in acqua per fare quello che ci piace di più: competere in regate in un ambiente competitivo contro dei team di punta, non vediamo l’ora di iniziare.”

Dopo la tappa portoghese il team parteciperà anche agli altri appuntamenti del GC32 Racing Tour regatando a Palma di Maiorca, in Spagna da fine luglio ai primi di agosto, a Villasimius in Sardegna in settembre e alla serie finale che si svolgerà in Francia a Tolone in ottobre.

