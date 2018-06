AL VIA L’AUDI INVITATIONAL TEAM RACING CHALLENGE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Iniziano domani, 21 giugno, le regate per l’Audi Invitational Team Racing Challenge, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title Sponsor Audi in programma fino al 23 giugno.

L’evento biennale si disputa a bordo della flotta di J/70 dello YCCS con la formula del “team racing” che prevede quattro team alla volta – due equipaggi della stessa squadra – costituiti da 3 membri confrontarsi in una serie di veloci regate su un percorso breve che esalta questa specifica tecnica.

Sono sette gli yacht club iscritti alla terza edizione dell’evento, a partire dal Newport Harbor Yacht Club, vincitore nel 2016. Parteciperà anche il blasonato club britannico il Royal Thames Yacht Club poi il Gamla Stans Yacht Sallskap, l’Eastern Yacht Club e gli equipaggi del New York Yacht Club e Royal Yacht Squadron, entrambi gemellati con lo YCCS. In gara anche il team dello Yacht Club Costa Smeralda che farà gli onori di casa.

Il Commodoro dello YCCS Riccardo Bonadeo così si è espresso riguardo l’evento interclub: “Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto ai team, molti dei quali provenienti da Paesi lontani come Svezia, Stati Uniti e Inghilterra che sono giunti a Porto Cervo per tre giorni di appassionanti regate in mare. Ci aspettano momenti di grande spirito sportivo con equipaggi che si affronteranno per portare in alto il guidone del proprio Club. Mi si consenta infine di ringraziare il nostro team ospitante, portacolori dello YCCS, guidato da Antonio Sodo Migliori e Edoardo Mancinelli Scotti.”

Questa mattina sono iniziate le prove delle imbarcazioni sul campo di regata in attesa che prendano il via le regate domani alle ore 11,30 con previsioni di vento leggero.

