Lagos al debutto sul circuito GC32 Racing Tour

LISBONA – Dopo il fortunato Mondiale GC3, dello scorso maggio a Riva del Garda, il GC32 Racing Tour 2018 riprende la prossima settimana con un altro debutto per il circuito europeo dei catamarani volanti. La flotta visiterà infatti per la prima volta la regione portoghese dell’Algarve per la GC32 Lagos Cup,in programma dal 27 giugno al 1 luglio.

Grazie alla sua posizione strategica, Lagos ha una tradizione marittima millenaria. E’ conosciuta per essere stata patria di Enrico il Navigatore durante l’Età della Scoperta portoghese del quindicesimo e sedicesimo secolo come porto d’elezione di famosi navigatori quali Vasco da Gama che da qui partì per esplorare il continente africano e oltre. Il centro storico della città ne porta ancora le testimonianze.

Gli otto team GC32 partiranno loro stessi alla scoperta di questa località nel corso dei quattro giorni di regata, con inizio il prossimo 28 giugno e dopo una giornata di pratica. Questa sarà la prima volta che il circuito GC32 visita un porto sull’Atlantico ma, sebbene Lagos si affacci sull’oceano, in realtà è una zona ben protetta dal Capo San Vincente, la punta più meridionale del continente europeo che si trova a soli 10 chilometri di distanza, e localmente dalla Ponta da Piedade ad ovest del golfo di Lagos. I velisti potranno godere di ottime condizioni di vento e mare piatto, condizioni perfette per il foiling.

Oltre a Sir Ben Ainslie con il suo INEOS TEAM UK, che ha confermato la partecipazione al GC32 Racing Tour 2018 la scorsa settimana, la GC32 Lagos Cup vedrà anche il ritorno di Código Rojo Racing. Il team argentino ha debuttato sul circuito nel 2017, prendendo parte a due eventi. L’armatore-timoniere Federico Ferioli si è detto felice di questa rentrée: “Ci siamo allenati in Uruguay per un mese e siamo migliorati molto. Lo scorso anno eravamo alle prime armi e stavamo mettendo insieme il gruppo. C’erano molte cose con cui dovevamo ancora familiarizzare. Ora l’equipaggio lavora molto bene. Abbiamo ancora molta strada da fare, ma pensiamo di essere preparati meglio ora. Il nostro obiettivo per questa stagione è di migliorare ancora e di divertirci.”

Per la GC32 Lagos Cup, Código Rojo Racing ha anche un’arma segreta: l’esperto velista portoghese Renato Conde, che a Lagos sarà allenatore del team. “E’ bellissimo andare in Portogallo per la prima volta, Lagos è una località eccezionale e Renato è un locale, quindi credo ci divertiremo.” Ha dichiarato Ferioli.

La flotta che si incontrerà per la GC32 Lagos Cup è decisamente internazionale, con rappresentanti da otto paesi e quattro continenti. Oltre a Código Rojo Racing e INEOS TEAM UK, saranno al via anche il due volte campione del mondo di Melges 32 Jason Carroll con il suo Argo battente bandiera degli USA, mentre da down under vengono team Frank Racing del neozelandese Simon Hull e .film Racing dell’australiano Simon Delzoppo. La Francia è rappresentata da NORAUTO guidato da un altro skipper di Coppa America e già vincitore della Volvo Ocean Race, Franck Cammas, che vinse il GC32 Racing Tour nel 2016. E francese è anche Zoulou di Erik Maris whoil cui equipaggio viene in gran parte dalla sfida dell’America’s Cup di Cammas. Dalla svizzera Realteam, con lo skipper Jérôme Clerc, che ritorna per difendere il titolo ottenuto nel GC32 Racing Tour 2017.

Martinho Fortunato, Commodoro del Club de Vela de Lagos, il club che ospita la GC32 Lagos Cup ha dato il suo benvenuto ai team dicendo: “La città storica di Lagos, una volta era la capitale dell’Età della Scoperta, oggi accoglie la GC32 Lagos Cup. La baia riparata con la sua spiaggia di sabbia lunga quattro chilometri, oltre alle scogliere e alle grotte faranno da scenario a questo grande evento. Lagos accoglierà tutti i team con il famoso vento da nord, la Nortada, cibo eccellente, gente molto ospitale con la cultura portoghese. A presto sulla nostra grande baia del foiling!”

