Il CNRT non si ferma mai

RIVA DI TRAIANO – E’ appena terminata la 30+Trenta ed all’orizzonte si affaccia già la Riva di Traiano Sailing Cup Este 24 che inizierà il 22 giugno. A seguire sarà il turno, il 30 giugno, della Veleggiata – Coppa d’Estate, una vera festa non solo per i regatanti, ma anche per le famiglie, in una giornata di avvicinamento alla vela, di condivisione e di festa.

L’agonismo è però solo rimandato di qualche giorno, con la Coppa Italia d’Altura che bussa alla porte e che vedrà le migliori barche italiane contendersi il Trofeo nelle acque di Riva di Traiano dal 13 al 15 luglio prossimo venturo, con una formula innovativa studiata dall’Uvai che coinvolge direttamente i circoli velici. Il vincitore, infatti, potrà ospitare in casa sua la sfida del prossimo anno.

“Tante novità – commenta il presidente del CNRT Alessandro Farassino – ed anche tanto impegno per le strutture del nostro circolo. Ma non ci tiriamo indietro, onorati che l’Uvai ci abbia scelto per questo importante appuntamento. Anche la scelta degli Este di regatare qui a Riva, ci conforta perché è anch’essa un riconoscimento del buon lavoro tecnico e umano che svolgiamo da anni. E poi la nostra stagione non finisce ancora, perché a settembre avremo anche la classica Roma-Giraglia che chiuderà davvero la nostra “estate in regata”, prima dell’Invernale 2018/19. Ma vista la continuità delle date, possiamo anche dire, senza tema di smentita, che non ci fermiamo praticamente mai”.

