REGATE RINVIATE A DOMANI ALLA ZADAR ROYAL CUP

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ZARA – Le condizioni meteorologiche particolarmente instabili, con raffiche di Bora associate a temporali, non hanno consentito oggi al Comitato di regata della 52 Super Series di posizionare le boe per far disputare le due prove previste. Dopo una lunga attesa, la Principal Race Officer Maria Torrijo ha fatto issare il segnale AP su Alpha che indica la rinuncia a disputare le regate in programma.

L’appuntamento è per domani alle ore 12 con la diretta streaming e previsioni di brezza termica da nordovest. Se possibile verranno disputate tre prove per recuperare le mancate regate di oggi.

