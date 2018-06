NEWPORT HARBOR YACHT CLUB FESTEGGIA LA VITTORIA DELL’AUDI INVITATIONAL TEAM RACING CHALLENGE

PORTO CERVO – Giornata finale per l’Audi Invitational Team Racing Challenge che si conclude con la vittoria del Newport Harbor Yacht Club a precedere lo Yacht Club Costa Smeralda e il New York Yacht Club, rispettivamente secondo e terzo classificato. La terza edizione di questa manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title Sponsor Audi, ha visto regatare 14 equipaggi in rappresentanza di 7 prestigiosi yacht club internazionali provenienti dall’America, Inghilterra, Svezia e Italia che hanno disputato 55 regate.

I team del Newport Harbor Yacht Club vincitori, Audi Invitational Team Racing Challenge 2018.

Questa mattina dopo il consueto briefing mattutino e la foto di gruppo all’interno dello YCCS, il Comitato di Regata è uscito in mare per valutare se le condizioni meteo consentissero la partenza come da programma. Un metro e mezzo di onda e un vento da nord-est tra i 18-20 nodi hanno costretto il posticipo delle regate che hanno preso il via successivamente quando il vento è calato, intorno alle 15 del pomeriggio, e hanno visto i finalisti dell’evento affrontarsi per la vetta del podio.

Scontro diretto tra i team del Newport Harbor Yacht Club capitanati da Justin Law e Mac Mace e il team di casa lo YCCS (skipper Antonio Sodo Migliori e Edoardo Mancinelli Scotti) per il primo e il secondo posto. Vincendo 2 prove su 3 gli statunitensi si sono aggiudicati il primo posto seguiti al secondo gradino del podio dallo YCCS. Battaglia tra l’Eastern Yacht Club (skipper Spencer Powers e Stein Skaane) e il New York Yacht Club (Brian Doyle e Will Graves) per la conquista della terza posizione, raggiunta dal New York Yacht Club considerando il punteggio ottenuto nei round robin dei giorni precedenti.

I team dello YCCS, Audi Invitational Team Racing Challenge 2018. Foto credit: YCCS/NonnoiAlle 16.45 si è svolta in Piazza Azzurra la Cerimonia di Premiazione finale durante la quale il Commodoro dello YCCS, Riccardo Bonadeo, ha dichiarato: “Sono stati tre giorni intensi e carichi di un’atmosfera sportiva, mi congratulo con i vincitori del Newport Harbor Yacht Club che sono riusciti con capacità tattica ad avere la meglio su tutti. Siamo stati felici di poter ospitare team dal profilo internazionale che hanno regatato in nome del proprio Club, testimoniando un sentimento di appartenenza che ci accomuna. Ringrazio voi tutti insieme al Comitato di Regata, la Giuria internazionale, lo staff del Club, i nostri Partner e soprattutto il Title Sponsor Audi, che vivono con noi la passione per lo sport della vela.”

Lo skipper del Newport Harbor Yacht Club, Justin Law, ha commentato la vittoria: “Una giornata unica, un grande lavoro da parte del Comitato di Regata che è stato paziente e ci ha permesso di regatare oggi aspettando che il vento calasse. Un sentito ringraziamento ai miei compagni del team che hanno reso possibile questa vittoria!”.

Tutti i team hanno ricevuto il guidone dello YCCS come ricordo della manifestazione e al primo classificato, il Newport Harbor Yacht Club, è stato consegnato inoltre un Garmin inReach Explorer + che permette di inviare e ricevere messaggi di testo ed e-mail in qualsiasi parte del globo. Grazie al GPS integrato ad alta sensibilità è possibile localizzare e monitorare la posizione, oltre ad attivare la funzione di tracking durante la navigazione.

Il prossimo appuntamento sportivo per lo YCCS, è fissato dal 29 giugno al 1 luglio con la Coppa Europa Smeralda 888 a bordo degli omonimi monotipo, disegnati appositamente dall’architetto navale German Frers per il Club.Quantum Sails e Garmin Marine sono Technical Partner dell’evento.

