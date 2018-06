XVIII EDIZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO TARRAGONA 2018

TARRAGONA – La termica di Salou, a sud di Terragona, dove si stanno disputando i Giochi del Mediterraneo, oggi ha soffiato ancora più leggera che nelle altre giornate: 8 nodi nella prima prova e 7 in calo nella seconda.

Le classi in gara oggi erano solo due, i Laser Standard con i nostri Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) e Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) e le ragazze del Laser Radial con Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) e Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza), ed hanno entrambe concluso le due prove in programma. Mentre gli RS:X, sia donne che uomini, hanno rispettato una giornata di risposo, che domani toccherà ai Laser.

Continua la serie positiva delle ragazze, Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) è seconda in classifica generale e Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza) è terza, leader attuale è la greca Athanasia Fakidi. Oggi le nostre atlete chiudono rispettivamente un secondo ed un nono per la Zennaro e un nono ed un sesto per Floridia.

Silvia Zennaro:

“Sempre poco vento qui a Salou, oggi abbiamo fatto le due prove con meno vento della settimana e pagava regatare sulle pressioni, anche se la sinistra restava sempre la favorita. Nella prima prova ho recuperato qualche posizione, ho chiuso seconda e sono contenta; nella seconda invece non sono andata a prendere una pressione e quindi ho chiuso male, ho girato dietro e non sono riuscita a recuperare quello che avevo perso non virando in pressione, e così ho fatto lo scarto – ma ho comunque recuperato qualcosa in classifica generale.”

I ragazzi azzurri dello Standard sono quarto e sesto, rispettivamente Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) e Marco Gallo (SV Guardia di Finanza). Bella giornata per Coccoluto che oggi chiude con un secondo ed un terzo posto, mente Gallo ha un sesto ed un decimo posto, dopo aver vinto una protesta con il velista greco, secondo nella settima prova.

Domani come già detto, scenderanno in acqua solo gli RS:X con partenza alle 15, mentre i Laser osserveranno il riposo settimanale per riprendere con gli ultimi due giorni: giovedì con le ultime regate di qualifica e venerdì con le Medal Race.

