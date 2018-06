Adriatic Cup 2018: Inaugurazione sul Lungomare di Brindisi

Brindisi-E’ stata inaugurata ieri, sul Lungomare di Brindisi, l’Adriatic Cup 2018, manifestazione di Motonautica organizzata dal Circolo Nautico Porta D’Oriente in collaborazione con FIMCONI.

L’organizzatore dell’evento, Giuseppe Danese è intervenuto: “Questo è il sesto anno, consolidiamo Brindisi a città sportiva, ma soprattutto la presenza di tantissimi cittadini dimostra la voglia che questa città ha nel voler diventare anche una città turistica. Questo è il nostro piccolo contributo, insieme all’associazione -Associazione Puglia Insieme si Può- che organizza -I Sapori del Mediterraneo- e rappresenta l’enogastronomia d’eccellenza dei nostri territori. Infatti, per la prima volta, abbiamo degli ospiti provenienti dalla Slovenia, per esporre dei prodotti collegati al mare, una piscina con all’interno dei tender elettrici per bambini. Hanno scelto Brindisi per esporre i loro prodotti”.

Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi ha espresso soddisfazione per questo evento: “Questa manifestazione è importante perchè, per noi, la città deve essere vivace, deve essere bella, attrattiva, deve ricostruirsi anche nella possibilità di essere una città turistica, per cui lo sport, il mare, la motonautica, l’enogastronomia sono gli ingredienti con cui costruire questa città turistica. Queste attività sono il fiore all’occhiello attraverso le quali la città si deve rilanciare”.

Matjaz Mijrko, direttore della Mennyacht Group, ci spiega il loro prodotto, il Darth Craft : “La piscina è molta grande ma le imbarcazioni sono molto piccole, abbiamo creato il gommone più piccolo del mondo, il Darth Craft. Un piccolo gommone elettrico con autonomia di 2 ore, munito di cannoncino ad acqua frontale per combattimenti sull’acqua, lungo 1,70 m e largo 1,10 m con pescaggio di 0,40 m, è stato disegnato per avere la massima sicurezza del bambino per un’indimenticabile esperienza dull’acqua. Il Darth Craft è inaffondabile. Quando la famiglia Danese ha visto questo nostro prodotto, alla Fiera di Portorose (Internautica), ci ha invitato a partecipare all’Adriatic Cup a Brindisi, così i -giovani comandanti-, futuri, avranno la possibilità di provare a guidare un gommone sull’acqua”.

Salvatore Carruezzo





© Riproduzione riservata

Leggi anche: