COPPA EUROPA SMERALDA 888, VINCE VAMOS MI AMOR

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Si è conclusa la quindicesima edizione della Coppa Europa Smeralda 888, evento tradizionale organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda. Al comando sin dal primo giorno, ha vinto la regata il team di Vamos Mi Amor del Principe Carlo di Borbone, lo seguono al secondo e terzo posto Beda dell’armatore Timifey Sukhotin e Botta Dritta di Francesco Vauban.

Dopo tre giorni di regate nelle acque antistanti Porto Cervo, i team hanno portato a termine un totale di 8 prove a bastone. Questa mattina gli equipaggi si sono ritrovati puntuali sulla linea di partenza a bordo dei monotipo Smeralda 888 per dare il via alla giornata conclusiva dell’evento, con 15-20 nodi di Scirocco.

Con 3 vittorie, tre secondi posti, un terzo e un quarto Vamos Mi amor, capitanata dal Principe Carlo di Borbone, ha conquistato il primo posto. Beda timonata da Timifey Sukhotin, ha chiuso al secondo posto, un punto dietro il primo classificato, nonostante la vittoria odierna nella prova finale; segue Botta Dritta sul terzo gradino del podio.

Subito dopo la conclusione delle prove in mare, i team si sono ritrovati presso la Clubhouse dello Yacht Club Costa Smeralda per la Cerimonia di premiazione.Il prossimo appuntamento nel calendario sportivo dello YCCS è il 5 luglio con il One Ocean Melges 40 Grand Prix che si concluderà l’8 luglio.

Leggi anche: