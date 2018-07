I timonieri Optimist della Scuola Vela Mankin sempre sul podio

MARINA DI CAMPO – Ottimo bilancio della trasferta elbana per i giovani timonieri della Scuola Vela Mankin che nel fine settimana appena concluso hanno disputato la II Tappa di selezione zonale per i Campionati Italiani Optimist organizzata dal Club del Mare in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Elbani.

Nelle due giornate di gara una quarantina di Cadetti e oltre cinquanta Juniores hanno disputato regolarmente nello specchio acqueo antistante Marina di Campo le sei regate previste dal programma.Grazie a tre primi di giornata, Manuel Scacciati (8 punti; 1,3,1,1,3,2) si è aggiudicato la vittoria nella categoria Cadetti.

Federico Querzolo, invece, ha sfiorato il podio chiudendo al quinto posto a pari punteggio con il quarto (26 punti; 10,4,5,2,10,5) e ad un solo punto dal terzo classificato. Ventesima posizione, a metà classifica, Matteo Graziani (104; 32,19,25,22,21,17). Ottimo anche il secondo posto nella categoria Juniores di Federico Lunardi che, dopo un finale in crescendo e la vittoria nella penultima regata, ha chiuso ad un solo punto dal vincitore (16 punti; 6,15,6,2,1,2).

Quarta assoluta, ex aequo con il terzo, e prima nella classifica femminile Margherita Pezzella (19 punti; 4,15,7,3,2,3). Molto bene anche Tommaso Barbuti, sesto e protagonista nella terza prova (26 punti; 8,7,1,4,6,8), Emma Maltese, tredicesima assoluta e seconda nel femminile (64 punti; 11,31,dsq,11,3,8) e Adalberto Parra 15°. Seguono Adele Ferrarini 27°, Alessia Alfano 33°, Chiara Mori 38°, Orlando Mileo 45° e Alessandro Mattiello 53°.

Al termine della trasferta elbana, pertanto, superano la selezione Margherita Pezzella, Federico Lunardi, Tommaso Barbuti, Manuel Scacciati e Federico Querzolo.L’impegno e all’attenzione dei tre sodalizi -Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina- uniti nel progetto comune della Scuola Vela Valentin Mankin continuano, pertanto, a dare non solo ottimi risultati ma anche tante soddisfazioni, confermando la validità dell’iniziativa volta a puntare sui giovani in Versilia.

Ed è proprio per premiare il lavoro svolto in questi ultimi due anni dalla Scuola Vela Mankin e dal Progetto VelaScuola -iniziative che stanno avvicinando alla Vela un numero in costante aumento di giovani- che la Federazione Italiana Vela ha deciso di assegnare a questi tre Circoli (che si avvarranno anche della collaborazione della LNI Viareggio e del Comitato Circoli Velici Versiliesi) l’organizzazione dei due grandi eventi 2018 riservati ai giovanissimi: la XXXIII Coppa Primavela – XVI Coppa del Presidente – XIV Coppa Cadetti, appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen BIC nati negli anni 2009, 2008, 2007 (in programma a Viareggio dal 25 al 28 agosto) e i Campionati Nazionali Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist Juniores, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O’Pen Bic e Kiteboarding (dal 29 agosto al 2 settembre).

Ad agosto, infatti, Viareggio sarà il centro nevralgico della vela giovanile: un grande riconoscimento ma anche un grande impegno organizzativo che non sarà solo un bellissimo momento di sport ma anche una grande opportunità per l’intero territorio, considerando il numero di presenze previste. Il doppio evento, infatti, vedrà scendere in acqua oltre mille partecipanti che saranno accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori. E anche in questa occasione il Club Nautico Versilia, capofila dei circoli organizzatori, avrà l’occasione per confermare la sua determinazione e la sua volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, la Versilia, i propri Soci, i viareggini e i numerosi turisti.

Main sponsor Fiv sarà Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale Usail ma l’evento potrà contare anche sul supporto di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale.

