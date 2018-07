La Prosecco’s Cup del Circolo Nautico Santa Margherita compie vent’anni

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CAORLE – Compie vent’anni la Prosecco’s Cup organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Cantina Colli del Soligo, Modulo Tecnica, Dial Bevande e con il patrocinio del Comune di Caorle, che festeggerà questo importante traguardo con un week end all’insegna del divertimento nella splendida cornice della Spiaggia di Levante di Caorle.

Archiviate con successo le regate d’altura, l’attenzione si sposta infatti verso la Base a Mare CNSM, dove da poche settimane è iniziata la stagione delle derive con i corsi di vela per bambini e ragazzi.

Nel week-end di sabato 7 e domenica 8 luglio, si terrà Il primo appuntamento agonistico, con la classica regata d’estate che accontenta i palati più esigenti.

Alla Prosecco’s Cup 2018 non mancheranno atleti provenienti dai maggiori circoli del Veneto e una nutrita rappresentativa dal Lago di Caldaro (BZ), ospiti immancabili da oltre quindici anni, che si sfideranno nelle acque di Caorle.

Al via i campioni 2017 di tutte le classi e molti altri agguerriti avversari. La Prosecco’s Cup è regata di selezione per la classe 470, ma è anche una manifestazione che si corre a compenso e consente a derive e multiscafi di sfidarsi sullo stesso percorso grazie ad un rating, come avviene nell’altura.

Regata e manifestazione seguiranno due percorsi diversi, che saranno posizionati entrambi nello specchio acqueo antistante la Chiesa della Madonna dell’Angelo, ben visibile anche dal pubblico, che potrà assistere alle virate dalla passeggiata a mare lungo la scogliera di Caorle.

Il via della prima prova verrà dato sabato 7 luglio alle ore 14.00, domenica invece si partirà alle ore 13.00 con l’obiettivo finale delle sei prove da disputare nel corso del week end, che stando alleprevisioni meteo, dovrebbe essere favorevole a tutte le classi.

Domenica 8 luglio, presso la Base a Mare CNSM, al termine delle prove si terranno le premiazioni. I titoli più ambiti in palio sono il “Trofeo Soligo”, assegnato ai primi tre classificati di ogni classe e il “Trofeo Modulo Tecnica”, che premierà gli atleti Master della classe 470, da sempre tra i più agguerriti partecipanti alla Prosecco’s Cup.

La regata del Circolo Nautico Santa Margherita, apripista alla stagione versione derive, si annuncia come ogni anno combattutissima.

Bando e modulo d’iscrizione www.cnsm.org, informazioni, foto e curiosità nella pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

