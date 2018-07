FONDAZIONE ONE OCEAN, L’AMBASSADOR MAURO PELASCHIER APPRODA A VENEZIA

VENEZIA – “Un periplo per la salvaguardia dei mari”, la navigazione di Mauro Pelaschier, ambasciatore della Fondazione One Ocean, approda a Venezia presso la Compagnia della Vela.

Mauro Pelaschier ha lasciato gli ormeggi il 30 giugno a Trieste, presso la Società Velica Barcola e Grignano, alla volta di Venezia per il suo periplo d’Italia come ambasciatore della Fondazione One Ocean, recentemente costituita dallo Yacht Club Costa Smeralda per sensibilizzare e divulgare l’attenzione per la salvaguardia del mare con azioni alla portata di ciascuno. “Siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti sullo stesso pianeta – aveva dichiarato alla partenza il presidente della SVBG Mitja Gialuz – chi ama il mare ama la terra e chi ama la terra ama il nostro futuro”. Parole che in qualche modo anticipavano “We are all in the same boat” il manifesto della Barcolana 50 con la quale One Ocean Foundation avrà l’opportunità di collaborare per diffondere a una platea amplissima i temi della tutela del mare.

Crivizza, la barca a vela in legno del 1966 con la quale verrà compiuto il periplo, è ormeggiata a Venezia presso l’Isola di San Giorgio, di fronte a Piazza San Marco, ospite della Compagnia della Vela. Giovedì 5 luglio alle 18,30 Mauro Pelaschier e il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda saranno ospiti di Pier Vettor Grimani, presidente della Compagnia della Vela, uno dei cinquanta yacht club che per primi hanno voluto offrire il loro contributo firmando la Charta Smeralda. Gli altri relatori presenti saranno Vanessa Moschino del CNR – ISMAR, Lorenza Lain in rappresentanza dell’hotellerie veneziana particolarmente attenta ai temi della tutela marina, il consigliere FIV Adolfo Villani e Nicolò Reggio, presidente dello Yacht Club Italiano, presso il quale si concluderà il periplo di Mauro Pelaschier e One Ocean. Sarà inoltre presente Giacomo Pelliccioli, in rappresentanza dell’Università di Padova e del team Metis Vela UniPd.

Il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, ha ringraziato con le seguenti parole: “La Fondazione One Ocean nasce dalla volontà dello YCCS di restituire al mare almeno una parte di quanto ci ha offerto sinora. Venezia, città unica al mondo nel suo rapporto con il mare, è la seconda tappa del periplo d’Italia per la sostenibilità partito da Trieste che sta compiendo il grande velista Mauro Pelaschier, nostro socio onorario e ambasciatore della Fondazione. Ringrazio la Compagnia della Vela per voler ospitare la nostra iniziativa a Venezia e la Società Velica Barcola e Grignano per aver ospitato a Trieste la partenza di Crivizza, ponendo così le basi per una proficua collaborazione con One Ocean in occasione della Barcolana di ottobre. Porto a tutti i saluti della Principessa Zahra Aga Khan, vero motore di One Ocean.”

La navigazione in Adriatico da Venezia verso Giulianova, in Abruzzo, vedrà Crivizza e il suo equipaggio membri attivi per raccogliere campioni di microplastiche con l’ausilio di una “Manta” una particolare rete utilizzata dai ricercatori e fornita dal CNR – ISMAR di Venezia che verrà installata a bordo la mattina di venerdì 6 luglio. La sera stessa alle 17, presso la base nautica all’Isola di San Giorgio, la dottoressa Vanessa Moschino del CNR – ISMAR Venezia terrà ai ragazzi della scuola vela e a tutti coloro che fossero interessati una lezione in cui presenterà lo studio scientifico e le problematiche del mare legate al littering e microplastiche. La Fondazione One Ocean lavora inoltre in riferimento all’obiettivo 14 del Piano per lo sviluppo sostenibile, agenda 2030, delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Prima di puntare la sua prua verso sud, sabato 7 luglio, Mauro Pelaschier e l’equipaggio di Crivizza, a bordo anche Daniele Gabrielli, già compagno di Mauro su Azzurra in America’s Cup, parteciperanno alla Vela Cup – Venezia, una veleggiata aperta a tutti. Un’ occasione in più per diffondere la mission della Fondazione e il codice etico Charta Smeralda.

La tappa successiva del periplo vedrà Crivizza in Abruzzo, a Giulianova, presso il Circolo Nautico Vincenzo Migliori dove Crivizza e One Ocean Foundation saranno ospiti del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre. La Federvela ha infatti offerto fin da subito il suo patrocinio alla One Ocean Foundation, firmando la Charta Smeralda e riconoscendone i comuni valori.

Prima di approdare a Giulianova, Mauro Pelaschier si fermerà a Senigallia, nelle Marche, dove il 16 luglio la One Ocean Foundation avrà modo di presenziare, grazie alla collaborazione con la Onlus Simbio, al DEEJAY Xmasters, l’unico summer event italiano interamente dedicato al mondo degli action sport.

