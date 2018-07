Cocktail XCAT Regina Race, vince Carpitella

STRESA – Grande serata tra sport e spettacolo a Stresa, che in questi giorni sta facendo da cornice a tante iniziative legate al Grand Prix d’Italia UIM XCAT, seconda tappa del Mondiale UIM XCAT.

Ieri, al termine della Pole Position sul Lago Maggiore, i piloti di XCAT si sono cimentati nel Cocktail XCAT Regina Race, una gara di cocktail nella quale sono stati aiutati e giudicati da esperti del settore come Alberto Fugulin, Campione Europeo IBA International Bartender Association. Ad aggiudicarsi il successo è stato Giovanni Carpitella del team 222 Offshore.

La sera, poi, si è tenuto l’evento “Premio Regina Palace Hotel -Anna Magnani – per i 110 dalla nascita”, che ha celebrato i 110 anni dalla nascita dell’attrice romana e dell’hotel stresiano.

Alla serata hanno preso parte Andrea Padulazzi (direttore del Regina Palace Hotel), Raffaele Chiulli (Presidente UIM) e l’attrice Tosca D’Aquino che ha dichiarato: “Non ero mai stata a Stresa. Sono una donna di mare e non pensavo di innamorarmi di un posto di lago. Anna Magnani? Un’attrice che amo, spero mi porti fortuna questo premio”.

Nel corso della serata al Regina Palace Hotel è stato esposto anche un pezzo della collezione “Ciao Anna”, offerta da Anna Maria Cuzzolaro, con gli ospiti che hanno potuto ammirare il quadro di Versace con vestaglietta indossata dalla Magnani nel film “La rosa tatuata”.

In attesa di scendere in acqua per Gara 1 del Gran Prix d’Italia UIM XCAT, promosso in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com e valevole come seconda tappa del campionato UIM XCAT, questa mattina i piloti di motonautica hanno di nuovo pronosticato i risultati dei quarti di finale dei Mondiali Russia 2018. Nella splendida cornice del Regina Palace Hotel, infatti, è andata in scena la seconda giornata del torneo di calcio balilla – sui “campi” messi a disposizione dall’Associazione “Dalla Scuola allo Stadio”, nata quest’anno per veicolare la cultura del fair play – con le sfide Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia.

La Svezia (Arif e Ahmed del team Kuwait, in sostituzione di Erik Stark e Mikael Bengtsson di Swecat Racing che hanno dovuto risolvere dei problemi al motore) si è imposta sull’Inghilterra (Rashed Al Tayer e Majed Al Mansoori di Abu Dhabi 5) con un combattuto 8-5, mentre la Russia (Mikhail Kitashev e Dimitry Vandyshev di New Star) è caduta per 8-2 sotto i colpi della Croazia (Abdullatif Al Omani e Moustafa Al Dashti di Kuwait).

Oggi alle ore 15 torneranno protagoniste le imbarcazioni con Gara 1 del Gran Prix d’Italia UIM XCAT. I piloti sono pronti a far rombare i due fuoribordo Mercury Racing ROS 400. La loro particolarità è quella di essere identici ai Mercury Veraado 400R, motori da diporto a basso impatto ambientale.

