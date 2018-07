2018 YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIP: gli equipaggi azzurri

CORPUS CHRISTI – Concluse anche le regate del secondo giorno del Campionato del Mondo Giovanile di Vela a Corpus Christi, in Texas, un’altra giornata di ottima vela con la termica da sud est del Golfo del Messico.

Nelle classifiche le distanze tra i primi 4/5 equipaggi e il resto della flotta è cresciuto dopo due giornate e la squadra italiana può essere soddisfatta fin qui di avere tutti i propri equipaggi nei primi 10, facendo trovare l’Italia al secondo posto nella sfida tra Nazioni, dietro i padroni di casa, gli Stati Uniti, ma è comunque ancora presto.

Giorgia Speciale (SEF Stamura) balza in prima posizione negli RS:X femminili dopo aver vinto tutte e tre le prove di ieri, ma la neozelandese Veerle ten Have è subito dietro di lei, così come la britannica Islay Watson. Nella classifica maschile Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) resta saldamente al secondo posto con due secondi ed un terzo posto che scarta, sono quattro i punti che lo separano dal primo, l’americano Geronimo Nores, e tre dal terzo, il francese Fabien Pianazza.

Nei 420 maschili continua il dominio a stelle e strisce con l’equipaggio Hermus/Henry che ha vinto entrambe le prove di ieri, gli australiani che entrano vigorosamente al secondo posto con due secondi e i polacchi Paszek/Reiter che scendono al terzo a causa di una giornata non perfetta. Giornata non perfetta anche per i nostri Matthias Menis con Nicolas Starc (SV Barcola e Grignano) che dal secondo posto di ieri scivolano al quarto ad un solo punto dai terzi. Nei 420 femminili Giorgia Sinigoi con Sara Zuppin (YC Cupa/CN Sirena) sono seste con un quinto ed un terzo posto di giornata; il podio provvisorio è rimasto lo stesso del giorno prima.

Sesti anche i ragazzi del 29er, i gardesani Federico Zampiccoli con Luca Fracassi (CV Arco) che dal terzo posto scivolano qualche punto più giù per la giornata non eccezionale (18, 6, 12), i norvegesi passano in prima posizione, lasciando i leader di ieri gli australiani Larkings/Davey in terza mente i neozelandesi Lardies/McKenzie restano secondi. Nelle ragazze Michelle Waink con Claudia Gambarin (CV Gargnano) restano quarte con i parziali di 4, 8 e 6, norvegesi e russe, Andersen/Edland e Novikova/Sabirova, restano prime e seconde, mentre al terzo poso si inseriscono le americane Puig casamento.

Nei Nacra 15 Andrea Spagnolli con Giulia Fava (FV Malcesine/ AV Civitavecchia) sono ottavi con i parziali di 11, 4 e 10; gli argentini Romairone/Cittadini salgono al primo posto facendo passare i tedeschi Muhle/Mackenbrock al secondo mentre entrano in podio i neozelandesi Greta Stewart con Tom Fyfe.

Nei Laser Radial maschili il nostro Guido Gallinaro (FV Riva) si riprende dalla bandiera nera nella prima prova della serie grazie allo scarto e al terzo ed undicesimo posto di ieri, è nono, la risalita è lunga ma non impossibile; in testa da oggi troviamo il kiwi Josh Amit, seguito dall’australiano Zac Littlewood e dall’argentino Juan Cardozo. Nelle ragazze Federica Cattarozzi (CV Torbole) risale in decima posizione con i parziali di 12 e 7; in testa c’è l’americana Charlotte Rose seguita dall’olandese Emma Savelon (che hanno invertito le loro posizioni rispetto al giorno prima) e in terza posizione la russa Valeriya Lomatchenko.

Oggi si torna in acqua alle 12 ora locale (18 in Italia) per altre regate di qualifica e così fino all’ultimo giorno, venerdì 20 luglio.

