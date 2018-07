Pezzilli, del Circolo Velico Ravennate, in Nazionale per il Campionato Europeo Optimist

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI RAVENNA – Confermando un trend di crescita importante, e forte del terzo posto ottenuto al recente Campionato Europeo Optimist di Scheveningen (Olanda), dove si è confrontato con una nutrita schiera di avversari particolarmente competitivi, il giovanissimo velista ravennate Lorenzo Pezzilli (Piccì per gli amici) è stato inserito nella compagine che, a Ledro, rappresenterà l’Italia in occasione del Campionato Europeo Optimist a Squadre in programma tra il 20 e il 24 agosto.

Nato e cresciuto dal punto di vista agonistico presso il Circolo Velico Ravennate dove, dopo la Scuola Vela, ha iniziato a regatare mettendosi subito in evidenza con ottimi piazzamenti che gli sono valsi diverse convocazioni ai raduni tecnici sia interzonali che nazionali, il dodicenne talento del sodalizio bizantino era già da tempo tra i selezionati del GAN (Gruppo Agonistico Nazionale).

La convocazione in Nazionale deriva dall’esperienza maturata nel corso di questi anni, esperienza che lo ha portato a sviluppare grandi qualità tecniche, forza di volontà, determinazione e voglia di misurarsi con i più forti.

Attualmente la squadra Optimist del Circolo Velico Ravennate, della quale Lorenzo è capitano, ha vinto il titolo italiano di Team Race e a fine luglio cercherà di confermarsi anche per il 2018.

Intanto, nel mese di giugno appena trascorso, il team ha conquistato il terzo gradino del podio del prestigioso Trofeo Internazionale Marco Rizzotti, finendo a un soffio dalla squadra tailandese, cui è andato il successo assoluto.

Cosa molto importante, Lorenzo riesce a conciliare l’intensa attività sportiva con lo studio, grazie anche alla collaborazione e sensibilità del Dirigente Scolastico e delle Professoresse della Scuola Media Guido Novello.

Leggi anche: