AZZURRA: VITTORIA DI GIORNATA AL ROLEX TP52 WORLD CHAMPIONSHIP

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CASCAIS – Azzurra vince con autorità la prima prova con vento a oltre 20 nodi ma si deve accontentare del quinto posto nella successiva. La barca dello YCCS consolida la sua seconda posizione ma la distanza dal leader Quantum resta invariata. Domani la conclusione del campionato mondiale.

Giornata di vento sostenuto a Cascais, in Portogallo, per il penultimo giorno di regate del Campionato Mondiale TP52 valido anche come terza tappa della 52 Super Series. Con vento medio da nordovest superiore ai 20 nodi e raffiche a 25, i TP52 hanno dato spettacolo con incroci al limite nei lati di bolina e adrenaliniche planate al lasco.

Azzurra ha fatto una prima regata perfetta, dominando fin dalla partenza, lanciatissima e in solitario sul pin, mentre il resto della flotta lottava in barca comitato. Con questa mossa Azzurra ha subito virato mure a sinistra in controllo sulla flotta, andando a navigare sul lato destro via via che diventava più vantaggiosa quella parte. Arrivata al comando al primo lato di bolina, il team ha navigato senza alcuna sbavatura andando a incrementare il vantaggio nel resto della prova, vinta con ottimo margine sul secondo, Sled. Terza Luna Rossa, mentre Quantum, giunto quinto, ha momentaneamente visto assottigliarsi il proprio vantaggio in testa alla classifica a soli tre punti.

Nella seconda prova il vento pareva decisamente aumentato sulla destra, lato favorito sinora, per cui Azzurra ha scelto di partire in comitato, seppur non lanciata, virando immediatamente mure a sinistra. Tuttavia la maggior pressione non ha dato il vantaggio sperato, mentre Luna Rossa e Quantum si sono portate in testa alla flotta arrivando dal lato sinistro. Gli americani hanno preso il comando alla prima boa di bolina, ma al gate di poppa ha girato primo Platoon, velocissimo alle portanti, che chiuderà però dietro a Quantum. Terzo posto in race 7 e in classifica generale per Sled, adesso quattro punti dietro ad Azzurra.

Lo skipper Guillermo Parada ha commentato la quarta giornata con queste parole: “Alla fine non è cambiato nulla in termini di punteggio tra noi e Quantum, quello che ci dispiace è l’aver perso un paio di belle opportunità nella seconda regata, dopo la bella vittoria nella prima. Nella prima poppa abbiamo perso l’occasione per essere davanti a Sled al gate per un errore di comunicazione in pozzetto, nella seconda abbiamo avuto un problema meccanico con la scotta del gennaker che si era incattivita, facendoci perdere tre o quattro lunghezze che per fortuna siamo riusciti a recuperare chiudendo quinti, ma c’è stato un momento in cui eravamo scivolati indietro. Oggi ci aspettiamo condizioni di vento simili e contiamo di avere maggiori opportunità per fare bene, vedremo come va la prima prova per capire se ci rimarrà la chance di acchiappare il titolo”.

Giovanni Cassinari, randista: “La prima prova è stata perfetta, siamo partiti bene e da li abbiamo via via allungato, la seconda invece è stata più difficile abbiamo dovuto recuperare, non era facile. In ogni caso è stato bello, con questo vento sostenuto abbiamo fatto delle grandi planate, mi piace molto regatare qui!”

Le regate si concluderanno oggi con il segnale di avviso anticipato alle ore 12 locali, le 13 in Italia. Saranno visibili in webstreming sui siti www.52superseries.com e www.azzurra.it , con il Virtual Eye mentre verranno postati aggiornamenti sulla pagina Facebook e Twitter di Azzurra.

