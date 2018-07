IL PRESIDENTE DELLA FEDERVELA ACCOGLIE MAURO PELASCHIER, AMBASCIATORE ONE OCEAN FOUNDATION

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

GIULIANOVA – Il presidente FIV, Francesco Ettore, accoglierà stasera, presso il Circolo Nautico “Vincenzo Migliori” di Giulianova, Mauro Pelaschier impegnato a bordo dello sloop classico Crivizza nella terza tappa di “Un periplo per la salvaguardia dei mari” il progetto della One Ocean Foundation di cui l’ex timoniere di Azzurra in America’s Cup è ambasciatore. Verrà presentata la Charta Smeralda, codice etico che tutti potranno firmare diventando così Ocean Defender.

Presentazione della Charta Smeralda presso la Compagnia della Vela di Venezia. Alla sinistra di Pelaschier nell’ordine: il Commodoro YCCS Riccardo Bonadeo, il Presidente CDV Pier Vettor Grimani e il Presidente YCI Nico Reggio. Foto libera da diritti per uso esclusivamente editoriale.

Dopo la partenza da Trieste, presso la Società Velica Barcola e Grignano organizzatrice della Barcolana con la quale One Ocean Foundation avrà l’opportunità di collaborare per diffondere a una platea amplissima i temi della tutela del mare, Mauro Pelaschier ha incontrato i ragazzi della Compagnia della Vela di Venezia, con i quali ha ingaggiato una sfida per la raccolta delle plastiche galleggianti nella Darsena dell’Isola di San Giorgio, pagaiando con gli Optimist e utilizzando retini per il recupero dall’acqua.

Sulla rotta per la terza tappa, Pelaschier è stato ospite a Senigallia sul palco del Deejay X Master, l’unico summer event italiano interamente dedicato al mondo degli action sports, potendosi così rivolgere a una folta platea di giovani praticanti sport quali kitesurf, windsurf e stand up paddle.

Questa sera Crivizza attraccherà al Circolo Nautico “Vincenzo Migliori” accolta dal presidente della Federvela Francesco Ettorre e dal presidente del circolo, Sergio Quirino Valente. A bordo con Pelaschier ci sarà Daniele Gabrielli, già compagno di Mauro su Azzurra in America’s Cup. Alla conferenza pubblica che seguirà, oltre ai due presidenti saranno presenti altri campioni di vela locali e i rappresentanti dei circoli limitrofi, con i quali avverrà lo scambio dei guidoni che andranno a formare il gran pavese che sventolerà all’arrivo a Genova. Lo scopo della conferenza è la sensibilizzazione sui temi della protezione del mare e la divulgazione del codice etico Charta Smeralda, che tutti potranno firmare diventando così Ocean Defender.

Il giorno successivo, sabato 21 luglio, il circolo sarà impegnato in prima persona in attività volte alla salvaguardia del mare: tutti i ragazzi della scuola vela incontreranno Mauro e si impegneranno in un gioco formativo nel bacino portuale di Giulianova, per l’individuazione e raccolta dei materiali incompatibili con l’ambiente.Oltre alla premiazione di fine corso, i giovani talenti della scuola vela di Giulianova, verranno premiati anche per il quantitativo di plastica raccolto nelle acque antistanti al circolo. La quarta tappa sarà presso il Circolo della Vela di Bari, il 26 luglio.

