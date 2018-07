Si avvicina il J24 World Championship 2018

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RIVA DEL GARDA – Manca un mese esatto alla cerimonia d’apertura del J24 World Championship 2018, il prestigioso appuntamento al quale sono già iscritti regolarmente oltre ottanta equipaggi in rappresentanza di 13 paesi (Australia, Brasile, Francia, GranBretagna, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Olanda, Svezia e Stati Uniti).

Esattamente dieci anni da Cannigione, infatti, ritorna in Italia il Mondiale di una delle Classi Monotipo più amate e diffuse in tutto il mondo con 50.000 velisti, oltre 5.000 barche in quasi 40 Paesi e un’attività competitiva dinamica sia a livello nazionale che internazionale: una grande soddisfazione per la Classe Italiana e per tutti gli armatori J24 che premia il lavoro e l’impegno di questi anni.

Il J24 World Championship 2018 sarà organizzato dalla Fraglia della Vela Riva del Garda nelle stesso specchio acqueo che a fine maggio ha ospitato il 38° Campionato Nazionale Open J24, rivelatosi un’eccellente opportunità per testare il campo di regata e la macchina organizzativa di uno dei più prestigiosi circoli velici d’Italia. “Dopo aver ospitato a Riva del Garda i Campionati Nazionali nel 1999 e nel 2009- ha commentato il Presidente della Fraglia Vela Riva, Giancarlo Mirandola –è davvero un onore poter organizzare i Mondiali e il Campionato Nazionale nello stesso anno.”

Dopo le giornate riservate al perfezionamento delle iscrizioni, al peso degli equipaggi e alle stazze (possibili dal 23 al 26 agosto), infatti, il 26 agosto, prenderà ufficialmente il via la manifestazione clou della stagione 2018: domenica sono previste la conclusione delle operazioni di stazza, la regata di prova (partenza ore 15), lo Skippers’ Briefing (ore 18) e la cerimonia ufficiale d’apertura (ore 19). Dal giorno seguente, lunedì 27, sino a venerdì 31, invece, si svolgeranno le regate valide per l’assegnazione del titolo iridato 2018 (prima prova ore 12). Numerosi anche gli eventi collaterali proposti per i regatanti e i loro accompagnatori nelle varie serate. Dieci le regate in programma alle quali parteciperanno titolati e agguerriti equipaggi attratti non solo dallo straordinario campo di gara, dominato da venti costanti e sostenuti come il Peler e l’Ora, ma anche dallo splendido scenario di Riva del Garda -situato nella parte settentrionale del Lago di Garda, il cosiddetto Garda Trentino, in una stretta gola vicino alle Dolomiti.

Gli equipaggi che terranno alti i colori azzurri saranno ventinove. “La Flotta Italiana- ha spiegato il Presidente della Classe Italiana J24, Pietro Diamanti -in quanto Nazione ospitante, ha diritto ad avere, otre alle 24 imbarcazioni preselezionate, una barca per il campione italiano 2017, una per un equipaggio femminile, una per un team Under 25, e due decise dalla Classe Italiana (wild card).”

Gli equipaggi italiani che si contenderanno il titolo iridato saranno quindi la Marina Militare con Bonanno Ignazio come campione nazionale 2017, e gli armatori Pietro Diamanti, Massimo Frigerio e Viscardo Brusori, Marco Stefanoni con il timoniere Francesco Bertone, Fabio De Rossi, Massimo Mariotti con Francesco Cruciani, Eugenia De Giacomo, Ruggero Spreafico, Roberta Banfo con Luca Macchiarini, Fabio Apollonio, Gianni Riccobono, Paolo Rinaldi, Vincenzo Mercuri con Angelo Crepoli, la LNI Olbia con Marco Frulio, Mauro Benfatto con Fabio Mazzoni, Roberto Dessy con Davide Schintu, Luca Gaglione con Nino Soriano, Massimo Ruggiero con Giuseppe Miglietta, Francesco Mastropierro con Tony Mancina, Federico Miccio, Alberto Errani con Marco Pantano, Paolo Cecamore con Maurizio Galanti, Guido Guadagni e Domenico Brighi, Luigi Gozzo, e Michele Potenza. A completare la Flotta della Classe J24 italiana saranno l’equipaggio femminile di Andrea Fronti e quello Under 25 di Matteo Bertolotti. Il Consiglio della Classe ha, inoltre, deciso di assegnare una delle due wild card a Marco Maccaferri e Gianni Torboli portacolori del Circolo ospitante. Ma altri due italiani saranno impegnati a bordo di USA 5208 timonato dal campione del Mondo J24 (nel 2014 a Newport) Will Welles: il campione iridato nel 2008 a Cannigione Andrea Casale alla tattica, e l’armatore del J24 Kaster Giuliano Cattarozzi all’albero.

Il J24 World Championship 2018 potrà essere seguito attraverso il sito dedicato (www.j24worlds2018.it) e la pagina Facebook (J/24 World Championship 2018) che si affiancano ai siti della Fraglia della Vela Riva (www.fragliavelariva.it) e della Classe italiana J24 (www.j24.it). Sponsor tecnico del J24 World Championship 2018 è Alce Nero, il marchio di oltre mille agricoltori e apicoltori biologici, impegnati, dagli anni ’70, in Italia e nel mondo, nel produrre cibi buoni, sani e che nutrono bene. I prodotti biologici Alce Nero nascono da un’agricoltura che si fa custode della terra, rispettandone ogni componente, che sia vegetale, animale o umana. Nessun utilizzo di sostanze chimiche di sintesi come pesticidi ed erbicidi, scelta di terreni vocati, lavorazioni che esaltano le caratteristiche organolettiche e nutrizionali delle materie prime: questi i criteri che contraddistinguono il marchio Alce Nero.

Al centro il sapere degli agricoltori, un patrimonio prezioso che si riflette in ogni ingrediente, dal pomodoro naturalmente ricco di licopene, al grano Senatore Cappelli con il suo stelo lungo, fino all’olio extravergine di oliva. Le oltre 300 referenze Alce Nero si possono acquistare in circa 30 paesi del mondo, in Europa, Asia, America e nel nuovo negozio online: www.alcenero.com

