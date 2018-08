IL CVMM VINCE A PROCCHIO IL TROFEO BOZZOLINI

MARCIANA MARINA – In un assolata e caldissima giornata di fine luglio si è disputata nel golfo di Procchio, con l’organizzazione del Circolo Nautico La Guardiola, la 17° edizione del Trofeo Moretti.

Il Circolo della Vela Marciana Marina con la sua squadra agonistica si è aggiudicato il Trofeo Andrea Moretti (seconda edizione) grazie ai risultati ottenuti nelle due prove aperte alle classi Optimist (Cadetti e Juniores), L’Equipe categoria Evolution, 420, Laser Radial, Laser 4.7 e Libera. La prova della classe Optimist era valida come Regeta Zonale.

Il Trofeo Moretti è stato appannaggio del Club del Mare di Marina di Campo mentre il premio per il regatante più giovane è andato a Cristian Mitiletu in gara nella classe Optimist categoria Cadetti.

Questi i risultati dei ragazzi CVMM:

L’EQUIPE EVOLUTION

1° Alice Palmieri/ Eva Paolini

2° Giulia Costanzo/Federico Arnaldi

3° Alessio caldarera/Matteo Peria

420

1° GIULIA E PAOLO ARNALDI

3° Edoardo Gargano/Eva Gipponi

LASER RADIAL

1° William Gazzera

LIBERA

1° Antonio Salvatorelli/Dennis Peria

LASER 4.7

1° Luca Cervino, Club del Mare

7° Lorenzo Paolini, CVMM

Questi i vincitori delle altre classi:

OPTIMIST CADETTI

1° Niccolò Giovannelli, Club del Mare

OPTIMIST JUNIORES

1° Matteo Cervino, Club del Mare

Il prossimo appuntamento per la squadra agonistica CVMM è ora fissato per il giorno 11 agosto 2018 per il Trofeo di S. Chiara come sempre organizzato a Marciana Marina in occasione della festa patronale.

