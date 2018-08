Campionato Nazionale a squadre Optimist, il Circolo Velico Ravennate è di nuovo sul podio

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI RAVENNA – Continuano a piovere soddisfazioni in casa Circolo Velico Ravennate e, ancora una volta, il motivo dell’orgoglio sono proprio i giovanissimi atleti della squadra Optimist.

Già reduci da una buona scia di successi in corso di stagione, e sotto la guida esperta dell’istruttore Spike Maioli, i cinque portacolori del sodalizio di Via Molo Dalmazia hanno chiuso il Campionato Nazionale Optimist a squadre, terminato oggi a Follonica, in terza posizione.

A capitanare la squadra del Circolo Velico Ravennate, Lorenzo “Pech” Pezzilli, forte del terzo posto ottenuto al Campionato Europeo Optimist non più tardi di qualche settimana fa, Alberto Chersoni e tre ragazze: Nina Ghirelli, Camilla Ivaldi e Nina Ivaldi.

I ragazzi hanno gestito bene le condizioni di vento teso oltre i 15 nodi delle prime due giornate, vincendo entrambi i round robin e accedendo alla finale in prima posizione, a contendersi il titolo con il Circolo Vela Bari, la Fraglia Vela Riva ed il Tognazzi Marine Village.

Al termine delle regate odierne, la vittoria è andata alla squadra gardesana della Fraglia Vela Riva, seguita sul podio dal Tognazzi Marine Village, che impegnava tra le fila anche il campione del mondo Marco Gradoni, e dalla squadra del Circolo Velico Ravennate in terza posizione.

“Sebbene le condizioni di vento sui 10 nodi siano quelle che i ragazzi della nostra squadra prediligono, oggi c’è stata qualche distrazione e sbavatura di troppo – ha commentato Spike Maioli: “Siamo comunque contenti del risultato, un posto sul podio non si disprezza mai”.

