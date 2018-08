TROFEO S. CHIARA AL CIRCOLO DELLA VELA MARCIANA MARINA

MARCIANA MARINA – Anche quest’anno come sempre il Circolo della Vela Marciana Marina ha reso omaggio alla santa patrona del paese con il Trofeo Santa Chiara. In mare per le due prove disputate con venti leggeri dai quadranti sud i giovani velisti della classe Optimist-categoria Cadetti, L’Equipe-categorie Evo e Under 12, 420 e Libera. A dirigere il Comitato di Regata il giudice rosignanese Maurizio Giannelli.

Ai primi quattro posti della classifica della classe L’Equipe Evo figurano gli equipaggi portacolori del CVMM: 1° Alessio Caldarera/Matteo Peria, 2° Lorenzo Paolini/Pietro Marcellino, 3° Giulia Costanzo/Federico Arnaldi, 4° Alice Palmieri/Eva Paolini. Nella classe 420 l’equipaggio CVMM formato da Edoardo Gargano ed Eva Gipponi ha concluso al posto d’onore alle spalle dell’equipaggio rosa riese Flavia Panico/Bianca Pettorano, equipaggio che abitualmente si allena con i ragazzi della squadra agonistica CVMM.

Nella classe Libera il vincitore, primo in entrambe le manche un altro riese, Giorgio Martino, che ha preceduto William Gazzera, portacolori CVMM. Infine nella classe Optimist il migliore è stato il riese Sebastiano Del Gaudio seguito da altri due timonieri riesi del Centro Velico Elbano Christian Di Peppo e Battista del Gaudio in seconda e terza posizione.

Gli equipaggi della squadra agonistica CVMM in questa seconda metà di agosto continueranno gli allenamenti per l’appuntamento più importante della stagione. Infatti a Loano nei giorni 6/9 settembre si disputeranno i Campionati Giovanili in doppio che vedrà in gara i velisti CVMM delle classi L’Equipe Evo, 29er e 420. La classe L’Equipe Under 12 concluderà a Viareggio dal 25 al 28 agosto in occasione della Coppa Primavela/Coppa del Presidente.

