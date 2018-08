Campionato Europeo Team Racing Optimist: vittoria per Lorenzo Pezzilli

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LEDRO – “E’ stata una regata bellissima, indimenticabile per il risultato raggiunto. Le condizioni sono state difficili per il vento instabile che permetteva facili stravolgimenti della classifica. ma l’affiatamento della squadra Italiana ci ha permesso di raggiungere l’obbiettivo.

Sono stato felice e orgoglioso di esserne stato il capitano! A Ledro sono scese in acqua quindici squadre, tutte determinate a vincere: dopo aver sconfitto la Turchia in semifinale, abbiamo capito che eravamo davvero ad un passo dal titolo europeo. Più motivati che mai, abbiamo vinto in finale con la Svezia dei Campioni Europei in carica per 2-0 ed abbiamo portato in Italia il titolo Europeo Team Race Optimist” – queste le parole dell’atleta del Circolo Velico Ravennate Lorenzo Pezzilli, reduce dal recente successo nel Campionato Europeo Team Race Optimist con la Nazionale Italiana.

Il Campionato Europeo Team Racing della Classe Optimist si è concluso ieri sul lago di Ledro. L’Italia è scesa in acqua con una squadra composta da quattro atleti, capitanati dal bronzo europeo Lorenzo Pezzilli, e che vantava tra le fila anche il Campione Europeo in carica Alex Demurtas e le atlete Sophie Fontanesi e Claudia Quaranta.

Il successo della squadra Italiana conferma ancora una volta la qualità della scuola vela e della squadra agonistica del Circolo Velico Ravennate, da sempre fucina di piccoli e grandi talenti in ambito velico.

