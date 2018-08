AZZURRA SECONDA SUL PODIO ALLA PUERTO PORTALS 52 SUPER SERIES

MAIORCA – Vincendo l’ultima prova, la barca dello Yacht Club Costa Smeralda consolida la sua posizione dietro a Quantum, leader del circuito e vincitore dell’evento.

Azzurra ha chiuso nel migliore dei modi il quarto evento della stagione, la Puerto Portals 52 Super Series vincendo l’ultima prova e confermandosi così sul secondo gradino del podio dietro a Quantum, il leader indiscusso di questa stagione.

La giornata finale dell’evento ha visto lo svolgimento di due prove con brezza da sudovest sui 12/13 nodi, calati a rapidamente a 9, molto irregolare e di difficile interpretazione per i tattici. In race 8, la prima prova di giornata, Azzurra ha sofferto più del previsto nel corso della prima bolina, girando solo nona ma riuscendo a recuperare fino al quarto posto, prima allungandosi fino al limite del lato sinistro del campo nella successiva poppa, poi recuperando ancora nella seconda bolina. Questa prova è stata vinta da Provezza, team che non sta ancora riuscendo a ottenere i risultati sperati ma che riesce a dare qualche zampata vincente, a dimostrazione di quanto sia livellata in alto la competizione nella 52 Super Series. Quantum, con un secondo ha visto consolidata la sua leadership a un prova dal termine.

Nella seconda e ultima prova dell’evento, Azzurra ha dato spettacolo. Ha cercato e ottenuto la partenza sul pin lottando nel prestart con Luna Rossa; tuttavia il lato sinistro non si è subito rivelato così vantaggioso come sperato, ma Azzurra ha saputo resistere confidando nella sua scelta che alla fine ha pagato, consentendole di girare la prima boa al comando seguita da Luna Rossa. Al gate di poppa le due barche italiane hanno girato pressoché appaiate, Luna Rossa con un leggerissimo vantaggio ha scelto la sinistra, Azzurra la destra, andando poi a virare verso il centro del campo. Questa scelta si è rivelata vincente dal punto di vista tattico e le ha consentito di allungare e vincere, seguita da Platoon, oggi autore di un terzo un secondo, un avversario molto pericoloso in chiave di campionato.

La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week ha visto Quantum salire sul gradino più alto del podio seguito da Azzurra e Platoon. La flotta si ritroverà per l’evento conclusivo della stagione 2018 a Valencia, dal 18 al 22 settembre. Quantum ha un vantaggio di oltre 30 punti difficile da colmare, ma la lotta per i due restanti gradini del podio è più aperta che mai.

Riccardo Bonadeo, commodoro dello YCCS: “Avanti così! Il secondo posto dietro alla barca che sta dominando la stagione è un ottimo incentivo per proseguire su questa rotta e puntare alla vittoria nell’evento conclusivo della 52 Super Series, a Valencia in settembre. Mi congratulo con l’equipaggio di Azzurra per un secondo posto cercato e ottenuto con tanta caparbietà che consolida la seconda posizione nella classifica provvisoria del circuito. Desidero ringraziare i nostri armatori, Alberto e Pablo Roemmers e in particolare sua moglie Cathrine che ha scelto di impegnarsi per la salvaguardia del mare diventando Ambasciatrice di Azzurra nella One Ocean Foundation.”

Guillermo Parada, skipper: “Abbiamo continuato a spingere fino alla fine e sono soddisfatto perché siamo costantemente migliorati nel corso della settimana. Sfortunatamente, la penalità di ieri ci è costata la possibilità di lottare per il primo posto in questo evento, ma è andata così. Dobbiamo guardare avanti e arrivare a Valencia, l’evento finale della stagione, navigando sempre meglio. È bello tornare a terra con la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro e oggi abbiamo questa sensazione. Nella prima regata non siamo stati molto fortunati e abbiamo girato la bolina penultimi, ma abbiamo mantenuto il sangue freddo riuscendo a concludere quarti, che non è poi così male. Nella seconda abbiamo avuto una vera battaglia con Luna Rossa per ottenere il pin. Lo abbiamo vinto e così abbiamo girato per primi alla bolina, aumentando poi il nostro vantaggio nella seconda bolina e nell’ultima poppa. È un buon modo per finire anche se avremmo desiderato un po’ di più, ma Quantum ha navigato in modo più consistente e questo paga”.

Santiago Lange, tattico: “E’ sempre bello finire vincendo e navigando bene, come oggi. Stiamo migliorando costantemente come equipaggio e lo dimostrano sia la vittoria nella prova finale che il bel recupero che abbiamo fatto nella prima regata della giornata, quando non siamo riusciti a trovare una buona linea di pressione della prima bolina e siamo rimasti attardati. Siamo contenti e positivi, ma abbiamo sempre voglia di migliorare e vincere”.

