Trofeo delle Regioni, la pallanuoto di Puglia under 14 ad Ostia

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

OSTIA – L’anno agonistico 2017/2018 si chiude ufficialmente a Ostia per la pallanuoto pugliese con la fase finale del Trofeo delle Regioni maschile, in programma dal 5 al 9 settembre 2018.

Protagonisti saranno i 19 selezionati della Rappresentativa Puglia della Federazione italiana nuoto, ragazzi provenienti da diverse squadre pugliesi, dalla Waterpolo Bari alla Fimco Sport, passando per l’Impero Fasano, l’Airon Club, la Mediterraneo Taranto e l’Otré Noci.

In questi giorni allo Stadio del Nuoto di Bari sono in corso gli allenamenti, a cura dei tecnici Gaetano Del Giudice e Giuseppe Marzulli. “In questa squadra ci sono ragazzi nati nel 2004 ma anche tre 2005 e un 2006 – spiega Del Giudice – ed è un bel gruppo, che ha affrontato con determinazione il girone sud a luglio in Basilicata, nel quale ci siamo classificati terzi, dietro Campania e Sicilia. Ad Ostia affronteremo giovedì 5 settembre gli spareggi con le rappresentative di Toscana e Friuli Venezia-Giulia: da questo girone le prime due classificate andranno ad aggiungersi alle prime sei squadre in fascia A, quelle cioè che si contendono le posizioni dalla prima all’ottava. Noi abbiamo l’obiettivo di entrarci e giocarci le nostre chanche”.

Confermato in blocco il gruppo di ragazzi che ha ben figurato nella fase preliminare, chiudendo terzo alla Riviello di Potenza solo per differenza reti il 15 luglio scorso. Al Trofeo delle Regioni edizione 2018 partecipano 14 rappresentative: non sarà un torneo semplice, vista la forza storica di regioni come la Campania, la Liguria e il Lazio ma il fattore vacanze influirà su tutti questi giovanissimi atleti. La rappresentativa del comitato FIN Puglia ce la metterà tutta per scalare la classifica e dimostrare il valore di un impegno che dura 365 giorni all’anno. Sulla pagina dedicata di federnuotopuglia.it gli aggiornamenti.

