PREMIATI I CAMPIONI ITALIANI GIOVANILI IN SINGOLO 2018

VIAREGGIO – Un’altra premiazione sul Palco del Villaggio Vela segna la chiusura della settimana di vela giovanile di Viareggio. Dopo la Coppa Primavela, ieri con la consegna delle medaglie al Club Nautico Versilia, che con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, la Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi, hanno organizzato i due eventi, cala il sipario sui Campionati Italiani giovanili in singolo del 2018.

Nell’ultima giornata di ieri sono state anticipate le partenze di tutte le classi per evitare i temporali previsti nel pomeriggio, ed ogni flotta ha concluso almeno una prova, tranne i Kiteboard per cui il vento era troppo leggero. Il Campionato è comunque valido per ogni classe ed oggi sono stati incoronati i Campioni Italiani giovanili in singolo 2018.

“E’ stata proprio una bella festa della vela – dichiara il Presidente FIV, Francesco Ettorre – credo che si leggesse negli occhi dei ragazzi, dei tecnici e di tutti quelli che vivono questo sport in maniera sana e serena come ci insegnano i ragazzi. Una grande edizione non facili per il meteo, va un plauso all’organizzazione, ai tecnici e ai Comitati, che hanno saputo garantire regate corrette e tecnicamente complicate. Siamo già pronti per guardare al futuro”.

“Una settimana molto bella e intensa – dichiara Alessandra Sensini, Vice Presidente CONI e Direttore Tecnico Giovanile FIV – è stato fantastico anche vedere gli allenatori sul palco, stanno facendo un lavoro veramente ottimo nei loro circoli, e grazie anche a loro oggi si sono viste tante conferme e tanti atleti nuovi. Il Campionato arriva poi al termine di una stagione che è andata davvero molto bene, questo entusiasmo si sentiva nell’aria ed è bellissimo viverlo”.

Gli eventi dedicati ai giovani della Federazione Italiana Vela non finiscono qui, da mercoledì 5 a domenica 9 settembre infatti a Loano ci saranno i Campionati Italiani giovanili in doppio dedicati a 420, il catamarano Hobie Cat 16 Spi, l’acrobatico doppio 29er, L’Equipe, l’RS Feva, la classe 555 FIV e l’Hobie Dragoon. Verrà inoltre assegnata la Coppa del Presidente FIV riservata agli equipaggi Under 12 delle classi L’Equipe e RS Feva.

