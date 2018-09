Al via il VI Campionato della Lanterna per la Flotta J24 genovese

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

GENOVA – Prenderà il via questa domenica nelle acque di Genova il VI Campionato della Lanterna che vedrà grande protagonista anche la Flotta J24 genovese, ogni anno sempre più numerosa. L’evento, organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto con la collaborazione di Asper, è articolato su sette tappe in programma il 15, 16, 29 e 30 settembre, il 14, 27,28 ottobre e domenica 4 novembre.

Il briefing per tutti gli equipaggi è previsto presso la sede Asper (in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 71) sabato 15 alle ore 18. Le regate si svolgeranno nel tratto di mare antistante Genova, nello specchio acqueo antistante la diga foranea Zona Lanterna, Campo Charlie.

“Dalle cinque imbarcazioni J24 presenti alla prima edizione, quest’anno abbiamo confermato le otto presenze raggiunte lo scorso anno- ha commentato Monica Alterisio del Circolo Nautico MGA – Purtroppo c’è stata una defezione ma al bel gruppo del 2017 si è aggiunto J&F, una bella soddisfazione anche per il Capo Flotta genovese, Maurizio Buffa.”Il Circuito Nazionale 2018, invece, archiviate le prime tre tappe e il Campionato del Mondo, è pronto a ripartire e lo farà con la quarta manche, la tradizionale Coppa Italia, piacevole riconferma organizzata dal Circolo Nautico Brenzone il 29 e il 30 settembre, sul lago di Garda.

Si proseguirà poi con un altro appuntamento imperdibile: la classica Regata Nazionale proposta come sempre dal Circolo Nautico Amici della Vela nelle ospitali acque di Cervia il 20 e il 21 ottobre.

Per la sesta manche, invece, la Flotta J24 si sposterà a Marina di Carrara dove, il 27 e 28 ottobre, il locale Club Nautico M.C. organizzerà la Regata Nazionale. La settima tappa, invece è una novità: la trasferta nello stupendo Golfo Aranci dove il 10 e l’11 novembre, la Sezione di Olbia della Lega Navale Italiana ospiterà la Regata Nazionale. Il Circuito 2018 si concluderà con la riconferma pugliese della Regata Nazionale nell’accogliente rada di Mar Grande proposta l’1 e il 2 dicembre dal Circolo Velico Ondabuena Academy (www.ondabuenacademy.it) di Taranto.

Leggi anche: