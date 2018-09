NORAUTO di Franck Cammas vince la GC32 Villasimius Cup

VILLASIMIUS – Il vento leggero dell’ultimo giorno della GC32 Villasimius Cup non ha garantito le stesse velocità dei tre precedenti, ma la giornata è stata comunque ricca di colpi di scena, con l’ordine del podio più volte modificato. Si è regatato in condizioni non facili da interpretare, a poche centinaia di metri dal Marina di Villasimius, con un vento da est-sudest sui 5/7 nodi che poi è girato sud-sudest.

NORAUTO powered by Team France del francese Franck Cammas ha iniziato la giornata con un vantaggio di quattro punti sugli svizzeri di Realteam, ma questo margine è evaporato a causa di un sesto posto, mentre gli elvetici riuscivano a interpretare il campo di regata in modo molto più efficace.

Nella prova successiva NORAUTO recuperava un punto, finendo secondo, lasciando i due team a pari punti prima dello scontro finale, come ha spiegato Cammas: "Abbiamo cercato di fare loro pressione in partenza, è andata bene perchè eravamo avanti dopo la prima virata. Realteam è molto veloce in queste condizioni, quindi era giusto cercare di star loro davanti."

Cammas ha fatto du tutto per tenere la sua poppa davanti alle prue degli svizzeri, che intanto cercavano una corsia di sorpasso sopravento. E così è stato, NORAUTO ha quindi potuto aggiudicarsi il terzo evento del circuito GC32 Racing Tour 2018.

“Sono felice di essere davanti, ma non è facile, in realtà diventa sempre più difficile, a Lagos (in Portogallo a giugno) avevamo più margine.” Ha spiegato il transalpino. NORAUTO ha anche vinto l’ANONIMO Speed Challenge, grazie alla velocità media massima di 22.5 nodi fatta registrare sabato. “Ci siamo allenati sulle strambate e con vento ci è riuscita molto bene.” Ha detto Cammas. A ogni evento, il vincitore dell’ANONIMO Speed Challenge si aggiudica un prestigioso ANONIMO Nautilo GC32 Racing Tour in edizione limitata.

Realteam è il campione in carica del GC32 Racing Tour, ma a Villasimius schierava un nuovo timoniere, Arnaud Psarofaghis in prestito da Alinghi e in sostituzione di Jérôme Clerc, assente per l’imminente uscita del secondo figlio. “Nell’ultima prova volevamo partire bene e fare la nostra regata. Ma loro sono andati a destra e hanno preso un bel vantaggio, tenendosi sul sicuro.” A proposito del fatto che Realteam possa preferire le condizioni di vento leggero tipiche del Lago di Ginevra da dove proviene, Psarofaghis ha detto: “Il team è forte in tutte le condizioni, sono molto felice di aver regatato con questi ragazzi.”

Lo skipper Loic Forestier a aggiunto: “E’ stata una cosa positiva, abbiamo imparato molto e il team è andato bene con Arnaud. Abbiamo battagliato per bene con NORAUTO nell’ultima prova, una specie di match-racing… Abbiamo iniziato bene la giornata, vincendo la prima, ma poi nella seconda le condizioni erano più complicate.”

Il settimo posto di Zoulou nel secondo test della giornata, vinto da INEOS Team UK del campione britannico Ben Ainslie , ha fatto sì che il team guidato da Erik Maris scendesse dal podio. Un passo falso prontamente recuperato, con la vittoria nella regata conclusiva, che però non è bastata e quindi i francesi hanno concluso un punto dietro agli inglesi. “Sarebbe stato meglio finire terzi overall. Ma abbiamo fatto il massimo.” Ha detto Maris, che comunque si è tolto la soddisfazione di vincere la speciale classifica riservata agli Owner-driver per la prima volta in questa stagione.

Ainslie si è detto felice della prestazione di oggi, in quello che è solo il suo secondo evento del GC32 Racing Tour. “Siamo tornati alle partenze di bolina.” Ha detto Sir Ben. “E’ ovviamente tutto più facile quando sei davanti e non sei nei rifiuti. Siamo partiti bene l’ultima prova ma la sinistra non ha funzionato. Abbiamo tenuto duro abbastanza da conquistare il terzo posto e siamo soddisfatti di essere sul podio.”

Una delle sorprese del giorno è arrivata oggi dal team argentino guidato da Federico Ferioli, Codigo Rojo Racing, che da dietro è riuscito a trovare un buon canale di aria nel secondo lato. Dopo aver virato, è riuscito a recuperare quasi tutto lo svantaggio, chiudendo secondo alle spalle di Realteam.

Il GC32 Racing Tour ritornerà, per il quinto e conclusivo evento, la GC32 TPM Med Cup in programma a Tolone, in Francia, dal 10 al 14 ottobre prossimi.

