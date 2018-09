Collaborazione tra il Club Nautico Versilia e l’Istituto Tecnico Nautico Artiglio

VIAREGGIO – Il nuovo anno scolastico dell’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio si è aperto con una gradita iniziativa: il primo giorno di scuola, infatti, alla presenza del dirigente scolastico Nadia Lombardi, del Consigliere del Club Nautico Versilia Massimo Canali e del T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio (rispettivamente presidente e membro del Comitato Tecnico-Scientifico che, con l‘Architetto Marcello Povoleri, aveva valuto gli elaborati in occasione dell’assegnazione delle borse di studio), si è svolta la cerimonia di consegna delle felpe donate dal Club Nautico Versilia agli studenti, a dimostrazione – ancora una volta – della importante sinergia, collaborazione e attenzione che il sodalizio viareggino sta riservando all’Istituto Artiglio e ai giovani.

“Quando nei mesi scorsi, in occasione della seconda edizione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, Giovanni Calvelli mi ricordò quanto sarebbe stato bello donare agli allievi del Nautico una divisa che li distinguesse e li facesse sentire ancora più orgogliosi di appartenere ad un Istituto così importante, ho subito aderito con piacere- ha spiegato il Presidente Brunetti- Tutti noi del Club Nautico così come la Capitaneria di Porto vogliamo bene ai nostri giovani e li guardiamo con tanta speranza per il futuro.

Le felpe sono solo un piccolo simbolo che spero facciano sentire loro l’importanza dell’aggregazione e dell’appartenenza ad una grande famiglia come deve essere la Scuola o un Sodalizio Sportivo. In occasione della meravigliosa manifestazione velica (Coppa Primavela e Campionati Italiani in singolo) che abbiamo appena organizzato e che ha visto scendere in acqua quasi mille giovani provenienti da tutta Italia, mi ha commosso vedere con quanto entusiasmo i ragazzi e le ragazze del Nautico hanno collaborato con noi aiutandoci con i numerosi partecipanti. Con le Borse di Studio, il progetto Alternanza Scuola/Lavoro e, adesso, con queste felpe, spero si sia ulteriormente consolidato il file rouge di affetto e di stima che lega il nostro Circolo al Nautico e mi auguro con tutto il cuore che questo possa continuare anche nei prossimi anni.”

“Ringrazio il Club Nautico per la collaborazione che ci sta offrendo – ha dichiarato Nadia Lombardi, dirigente scolastico dell’Istituto Galilei Artiglio -infatti, oltre ai progetti che sono già attivi, tra cui la prestigiosissima Borsa di studio Maurizio Bertani Benetti, quest’anno ci ha omaggiati delle felpe personalizzate per gli studenti. Un dono davvero importante per i nostri alunni che fornisce loro identità e senso di appartenenza ad una scuola così particolare come il Nautico.”

Da quest’anno, quindi, grazie al Club Nautico Versilia, gli studenti dell’Istituto Nautico Artiglio hanno una divisa tutta loro per ricordare quanto sia importante far parte di un gruppo.

