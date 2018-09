AZZURRA COMBATTE E RESISTE, GLI AVVERSARI INSIDIANO LA SUA POSIZIONE

VALENCIA – Azzurra regata bene, combatte nella mischia, perde e recupera. Dopo le tre prove odierne è terza in classifica generale provvisoria della Valencia Sailing Week a soli cinque punti dal leader.

Con vento da sudest tra i 8 e i 12 nodi del tardo pomeriggio, il Comitato di regata ha fatto disputare tre prove, recuperandone così una di quelle mancate ieri. I parziali di Azzurra, 3 – 5 – 7, raccontano solo in parte una giornata impegnativa, dove si sono alternati momenti eccellenti, quali l’arrivo al photofinish nella prima prova nella quale Azzurra ha ottenuto uno splendido terzo posto, a situazioni sfortunate, come la penalità nella terza regata la cui causa non appare evidente. Il settimo posto finale è stato frutto di un abile recupero di quattro posizioni nella seconda bolina, nella quale Azzurra ha navigato sul lato destro. Nella successiva poppa è arrivata a un soffio dalla sesta posizione, conquistata da Sled. Sono state regate tirate, con gran parte della flotta sempre compressa alla boa di bolina, con abili giochi di posizionamento e copertura sul campo di regata, la vela sportiva al suo meglio.

E’ stata la giornata di Onda, con Robert Scheidt alla tattica, che con i parziali 2 – 1 – 3 è balzata al quinto posto della classifica provvisoria, mentre Luna Rossa (1 – 3 – 4) si è portata in testa seguita da Platoon (4 – 8 – 1), oggi particolarmente veloce tanto da recuperare un OCS nella prima prova chiudendo quarto. Azzurra segue al terzo posto a cinque punti, un distacco recuperabile nel prosieguo dell’evento. Di sicuro la lotta per il podio finale della stagione si sta facendo più intensa che mai, con Platoon a soli tre punti e Luna Rossa a otto.

Guillermo Parada, skipper: “Un giorno complicato con condizioni molto instabili, in considerazione di questo credo sia stata una giornata solida, condizionata dalla penalità che ci è stata data nella terza prova e della quale non siamo convinti, per cui andremo a parlare con i giudici e a rivedere il video. Ad ogni modo dobbiamo pensare a domani, tutto resta aperto e noi andiamo avanti spingendo al massimo”.

