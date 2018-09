SILENCIO E MALTESE FALCON VINCITORI NELLE CLASSI CRUISER RACER E CORINTHIANS SPIRIT

PORTO CERVO – Le navi Perini hanno spiegato le vele questa mattina per la prima delle tre giornate di regata previste per la settima edizione della Perini Navi Cup, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in programma fino a sabato 22 settembre.

Le due divisioni, Cruiser Racer e Corinthians Spirit, partite puntualmente alle 11.30 – con la formula staggered start (partenze ogni 3 minuti) – hanno compiuto un percorso costiero rispettivamente di 25 e 21 miglia nautiche accompagnate da un vento da nord-est tra i 18-20 nodi e onda formata. Con la partenza di fronte a Capo Ferro, le navi Perini si sono dirette verso l’Isola dei Monaci da qui verso la Secca di Tre Monti e il Passo delle Bisce per poi dirigersi verso sud. Mentre la Classe Corinthians è risalita verso il traguardo dopo aver circumnavigato Mortoriotto, la divisione dei Cruiser Racer ha proseguito fino a girare Soffi tagliando entrambe il traguardo a nord dell’Isolotto di Nibani.

La flotta delle navi Perini, Perini Navi Cup 2018. Foto credit: Perini Navi/BorlenghiI Cruiser Racer hanno regatato compatti dall’inizio, solo sul finale il 59 metri Seahawk ha allungato le distanze lasciandosi alle spalle il 50 metri Silencio il quale, secondo al traguardo in tempo reale, ha registrato la vittoria di giornata in tempo compensato davanti a Seahawk e Victoria A, rispettivamente secondo e terzo nella classifica provvisoria.

Tra i Corinthians Spirit, è partito subito al comando della flotta il 64 metri Spirit of C’s, passato successivamente dall’imponente 88 metri Maltese Falcon che, dopo aver doppiato i Monaci, ha preso il sopravvento mantenendo la testa della flotta per il resto della regata, conquistando così il vertice della classifica provvisoria. In tempo compensato, Spirit of C’s si posiziona terzo dietro al 52 metri Tamsen, secondo.

Al rientro in banchina i partecipanti hanno preso parte al wine tasting organizzato da Marchesi Antinori; la serata proseguirà nella piazzetta centrale di Porto Cervo dove gli ospiti parteciperanno all’esclusivo cocktail offerto da Vhernier. Seguirà poi una cena per gli armatori e un evento dedicato alla stampa.

