J/70 World Championship 2018: a Marblehead comanda Noticia

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARBLEHEAD – Anche oggi l’Oceano non si smentisce e i novantuno equipaggi impegnati nel Campionato del Mondo J/70 si trovano ad affrontare un’altra giornata impegnativa sul campo di regata di Marblehead (USA), con vento instabile sui 12 nodi di intensità e mare ancora formato.

Le condizioni ballerine di questa seconda giornata hanno messo a dura prova anche i top-team impegnati nel Campionato del Mondo, portando significativi stravolgimenti nella classifica generale.

Con risultati parziali di 14-2-1, la miglior barca di giornata è la spagnola Noticia dei vicecampioni europei 2017: guidati da Josè Maria Torcida, gli iberici hanno mosso importanti passi in avanti nella classifica generale, affermandosi come leader dopo cinque prove, con un margine di 6 punti su Africa (2-6–11 oggi) della leggenda Jud Smith e di addirittura 23 sui vicecampioni del mondo in carica a bordo di Savasana (13-1-28), attualmente terzi.

Non è la migliore delle giornate per i campioni iridati 2017 a bordo di Relative Obscurity che, in testa alla classifica generale dopo le prime due regate della serie americana, scivolano in sesta posizione con 10-16-33 come risultati parziali di oggi.

Faticano anche i portabandiera italiani a bordo di Petite ed Enfant Terrible-Adria Ferries: con parziali sempre a doppia cifra, gli equipaggi di Claudia e Alberto Rossi perdono rispettivamente nove ed undici posizioni nella classifica generale, chiudendo la seconda giornata di regate all’undicesimo e quindicesimo posto.

Con altre nove prove da disputare nell’arco delle tre giornate rimanenti, la partita per determinare il nuovo campione iridato è ancora aperta. Al completamento della prima prova di domani, sesta della serie, subentrerà lo scarto del peggior risultato e la classifica potrebbe, ancora una volta, subire importanti stravolgimenti.

Appuntamento quindi fissato per le 11 di giovedì 27 settembre (ore 17 italiane) quando il PRO Hank Stuart chiamerà la flotta in acqua per dare il via alla terza giornata del Campionato del Mondo J/70 2018.

A bordo di Enfant Terrible-Adria Ferries regatano Alberto Rossi, Branko Brcin, Andrea Felci, Stefano Rizzi e Bianca Crugnola.

A bordo di Petite Terrible-Adria Ferries regatano Claudia Rossi, Michele Paoletti, Matteo Mason, Simone Spangaro e Federica Salvà.

L’attività dei team è coordinata dall’atleta olimpionica italiana Giulia Conti.

Leggi anche: