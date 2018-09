AL VIA LA FINALE DELLA AUDI ITALIAN SAILING LEAGUE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Si è aperta ieri l’Audi Italian Sailing League Final con l’arrivo dei 16 equipaggi provenienti da tutta Italia che si sfideranno nelle acque della Costa Smeralda per il titolo di Club Campione Nazionale. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title Sponsor Audi e la collaborazione della Lega Italiana Vela, è in programma fino a domenica 30 settembre.

Durante la giornata i 16 team finalisti hanno testato la flotta dei J/70 dello YCCS su cui regateranno a partire dalle ore 12 di domani, 28 settembre, orario di partenza previsto. Saranno tre i giorni di competizioni a mare con 16 voli in programma e un format che prevede regate brevi su percorsi a bastone, promettendo sfide serratissime.

Tra i team che si daranno battaglia sul campo di regata antistante Porto Cervo, troviamo il Circolo della Vela Bari che si è recentemente aggiudicato il titolo di “Best Sailing Club” dell’anno vincendo la finale della Sailing Champions League a Saint Moritz. Il Circolo Canottieri Aniene cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno competendo anche con Marina Militare, Aeronautica Militare, Centro Velico 3V, Circolo Nautico Sambenedettese, Circolo Vela Bellano, Club Nautico Rimini, Club Vela Portocivitanova, Club Velico Crotone, Compagnia della Vela Venezia, Fraglia Vela Malcesine, Società Canottieri Garda Salò, Yacht Club Gaeta, Yacht Club Riviera del Conero e Yacht Club Sanremo.

Il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter ospitare per la prima volta, grazie al supporto del nostro partner Audi, la finale della Italian Sailing League che decreterà il campione nazionale dei Club. Manifestazioni interclub come questa rappresentano un’opportunità unica per attrarre i giovani allo sport della vela, permettendo loro di maturare l’attitudine al fairplay e rafforzando lo spirito di appartenenza al proprio circolo. Ringrazio la Lega Italiana Vela per aver creduto e supportato fin dal suo debutto il progetto di sostenibilità One Ocean firmando la Charta Smeralda, il codice etico per la salvaguardia dei mari che ci guida nelle nostre attività. Dando il benvenuto ai team provenienti da tutta Italia auguro buon vento a tutti.”

Roberto Emanuele de Felice, Presidente della LIV, ha commentato: “Ci aspettano tre giorni intensi di regate in uno dei mari più belli d’Italia e sappiamo che tutti i Club daranno il massimo per conquistare il titolo: buon lavoro agli organizzatori e che vinca l’equipaggio migliore.”

Leggi anche: