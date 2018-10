SAFILENS E ANYWAVE SI PREPARANO ALLA 50^ EDIZIONE DELLA BARCOLANA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

TRIESTE – L’azienda italiana di contattologia Safilens e il team del maxi yacht da regata AnyWave hanno iniziato la preparazione per la partecipazione alla 50^ edizione della Barcolana, in programma a Trieste domenica 14 ottobre.

In occasione della manifestazione – connubio internazionalmente riconosciuto di sport, promozione del territorio e sviluppo economico che quest’anno festeggia un importante anniversario – il Comune di Duino Aurisina (TS) si è fatto promotore di un progetto di valorizzazione e promozione della Baia di Sistiana, delle sue realtà ricettive e ricreative e delle connotazioni che legano indissolubilmente Carso, mare e sport.

Portabandiera di questo progetto è proprio il maxi yacht AnyWave che, già classificatosi terzo di categoria lo scorso anno, rappresenta insieme a Safilens e agli altri sponsor ufficiali Cormòns Cantina Produttori e DOMENIS1898 l’eccellenza regionale nonché la volontà di sostenere e promuovere origini e territorialità anche all’interno di un evento di respiro internazionale così importante.

La Barcolana, infatti, non è semplicemente una regata bensì un ricco programma di eventi a terra e in mare e di manifestazioni di spettacolo, cultura e tecnologia che coinvolgono la città di Trieste nei giorni che precedono la gara e che ogni anno attirano non solo timonieri professionisti, regatanti per passione e croceristi ma in generale amanti del mare che vogliono assistere ad uno spettacolo unico al mondo.

Per il secondo anno, Safilens avrà la possibilità di promuovere il proprio brand anche all’interno di questo straordinario contesto oltre che durante la competizione vera e propria: dal 5 al 14 ottobre, infatti, l’azienda e il team AnyWave saranno presenti con uno stand di ben 200 mq sul Molo Audace, in una posizione esclusiva con musica e ristorazione proprio davanti a Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Si tratta di un’occasione di visibilità davvero unica per Safilens: rappresentanti, clienti ed ospiti potranno essere accolti presso una location prestigiosa, salire a bordo dell’imbarcazione AnyWave e degustare vini e distillati regionali grazie alla partnership con Cormòns Cantina Produttori e DOMENIS1898. La Barcolana è soltanto la principale di una serie di regate che vedranno gareggiare AnyWave nel corso dell’autunno: la stagione si aprirà infatti con la Portopiccolo Maxi Race del 5-7 ottobre, per proseguire con il Trofeo Bernetti il 7 ottobre e, dopo la attesissima Barcolana, il Venice Hospitality Challenge il 19-20 ottobre e la Veleziana il 21 ottobre.

