Dal 4 al 7 ottobre il “Grand Prix Isola d’Ischia Città di Forio”

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

FORIO – E’ in corso a Forio, sull’Isola di Ischia, uno dei più importanti appuntamenti della parte conclusiva della stagione motonautica 2018 di Endurance e Offshore.Organizzatore dell’Evento è la società Olimpia Monte di Procida.Da oggi a domenica 7 ottobre, si corrono il Campionato Mondiale Endurance Gruppo B (in foto start Endurance ©2016Raffaello Bastiani), la Gara Internazionale Offshore V2 e il Campionato Italiano di Formula Junior.

Il Mondiale Endurance Gruppo B è in tappa unica e dunque i piloti di questi potenti scafi lotteranno per la conquista del titolo 2018.In totale, a sfidarsi saranno 20 equipaggi provenienti da 5 diverse Nazioni (Belgio, Kuwait, Spagna, Portogallo e Italia).A Forio, è prevista inoltre la disputa dell’ultima tappa della Gara Internazionale Offshore V2, con 6 equipaggi partecipanti, provenienti da Francia, Belgio e Malta.Le gare Endurance si disputeranno come da programma orario allegato; sabato 6 ottobre 2018: ore 12.00 gara 1 (short); ore 16.00 gara 2 (short). Domenica 7 ottobre 2018: ore 14.00: gara 3 (long). Premiazioni ore 18.00.

A Forio, tre gare per da disputare nella classe V2, la prima venerdì, la seconda sabato e l’ultima domenica. Premiazioni V2 alle ore 18.30.Il Campionato Italiano di Formula Junior, giunto qui alla 5^ e penultima tappa stagionale, vede in azione 15 piloti, tra cui il leader di classifica Samuele Gianluca Basile. Ultima tappa stagione del C.I. Formula Junior sarà quella piacentina di San Nazzaro il 3 e 4 novembre.

Leggi anche: