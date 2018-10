Podio su podio per il G.S dei Vigili del Fuoco Canottaggio Carrino di Brindisi

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

BRINDISI – I colori di Brindisi ed il rosso dei Vigili del fuoco sul podio nazionale con l’atleta Daniele Crastolla.Il G.S Canottaggio dei Vigili del Fuoco Carrino di Brindisi vince a Mondello il titolo di campione d’Italia nella categoria senior sul singolo di Coastal Rowing con Daniele Crastolla , atleta che anche sul Lago di Candia in Provincia di Torino, domenica 15 luglio ha vinto il titolo di campione d’italia al campionato Italiano Master sia sul singolo che sul 4 di coppia misto con la società C.C. Lazio.Podio su podio quindi per il gruppo sportivo canottaggio Carrino di Brindisi che conclude la stagione agonistica con grandi soddisfazioni e vittorie.

“Posso ritenermi abbastanza soddisfatto..” dichiara Antonio Coppola –allenatore del Gruppo sportivo e capo squadra dei Vigili del Fuoco di Brindisi “ …. Daniele è in perfetta forma fisica e sta raccogliendo i frutti del suo impegno costante e determinato. Possiamo dire ironicamente che abbiamo chiuso il triangolo: campioni a Candia in Piemonte , vice campione a San Giorgio di Nogaro in Friuli e campioni a Mondello in Sicilia. E’ sempre emozionante vedere i nostri colori sul podio soprattutto quando a conquistare il titolo sono giovani atleti che hanno ancora grande possibilità di crescita e perché no, anche di possibilità a livello mondiale. A San Giorgio di Nogaro erano presenti del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Brindisi oltre a Daniele Crastolla anche il giovanissimo Niccolò Golizia – 17 anni – che in finale ha conquistato il sesto posto nel singolo canoe categoria junior e Giuseppe Bottacci quinto in finale singolo canoe categoria master .”Tanti programmi, tanti progetti, tanta energia, questo è il Gruppo sportivo Canottaggio dei Vigili del Fuoco che non si ferma mai. Da lunedi riprendono i corsi gratuiti di avviamento al canottaggio, sono già partite le lezioni di indoor rowing ( canottaggio in palestra sul remoergometro) e riabilitazione delle donne operate di tumore al seno con la pratica del canottaggio.

“Il canottaggio non è uno sport solo per giovanissimi o ancora peggio, come molti pensano, solo per uomini. Noi stiamo lavorando e devo dire anche con grandi soddisfazioni su più fronti. Il canottaggio purtroppo è uno sport impegnativo, una disciplina, ma noi stiamo riuscendo a far appassionare a questo sport sia i più piccoli sia i più grandi . Tanti fiori all’occhiello dei quali siamo orgogliosi ma c’è uno in particolare che ci sta molto a cuore e che vorremmo avesse massima diffusione: quello della riabilitazione delle donne operate di tumore al seno. “ afferma Lucia Buongiorno, aiuto allenatrice del gruppo sportivo“.

Il Gruppo sportivo canottaggio dei Vigili del fuoco domenica 14 ottobre sarà presente con tutta la squadra, anche quella dei piccoli allievi e cadetti alla gara regionale che si terrà a Taranto e l’11 novembre pronti per la gara internazionale di Torino.“ Tutte lontanissime le nostre trasferte. “ “ ..Ma per fortuna abbiamo il supporto sia di tutti i genitori ma soprattutto del comandante dei Vigili del Fuoco Ing. Antonio Panaro al quale va il nostro ringraziamento per il suo costante impegno e contributo nel sostenere i nostri sforzi. “

