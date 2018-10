YOUTH OLYMPIC GAMES: SPECIALE SEMPRE IN TESTA E RENNA SALE IN SECONDA POSIZIONE

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

BUENOS AIRES – Stenta a decollare il programma della vela ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires, la mancanza di vento costringe gli organizzatori a far rientrare gli atleti dopo una sola prova portata a termine, a differenza delle tre previste.

La mattinata di ieri – lunedì 8 ottobre – è stata caratterizzata da una brezza sui 10 nodi scesa poi circa a 8 nodi all’inizio delle gare. La direzione del vento è cambiata verso le 15:00 locali da nord/nord est a nord/nord ovest. La marea è uscita intorno alle 15:00 in direzione sud-est, mentre il livello dell’acqua non era basso come ieri.

I risultati al termine della giornata odierna sono i seguenti.

Giorgia Speciale (SEF Stamura) si conferma prima nella classifica femminile dei Techno 293 Plus con un terzo posto (che scarta). La segue sempre il duo formato da Yana Reznikova e da Manon Pianazza, ieri a posizioni invertite rispetto al primo giorno, la russa seconda e la francese terza.

Sale di una posizione grazie al primo posto di ieri l’azzurro Nicolò Renna (CS Torbole) nei Techno 293 Plus maschili. Lo precede il greco Kalpo Kalpogiannakis, primo, mentre lo segue il cinese Haoze Chen, terzo.

L’esordio alle Olimpiadi di Andrea Spagnolli e Giulia Fava (FV Malcesine/AV Civitavecchia) nei Nacra 15 li vede piazzarsi in quinta posizione in una classifica comandata dai francesi Titouan Petard e Kenza Coutard seguiti dai padroni di casa, gli argentini Teresa Romairone e Dante Cittadini, secondi e dagli spagnoli Adrian Surroca ed Eloisa Santacreu, terzi.

La kiteboarder azzurra Sofia Tomasoni (CV Windsurfing Club Cagliari) ha passato il primo turno – dopo la prima serie di batterie – da seconda in classifica approdando nella finale A, non disputata poi per assenza di vento.

Il programma di oggi – martedì 9 ottobre – prevede la discesa in acqua di tutte e tre le classi presenti, sperando in condizioni meteo più favorevoli. Appuntamento alle ore 12:00 locali (17:00 italiane).

Leggi anche: