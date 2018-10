DA DOMANI LA COPPA FAVINI ALL’AVAV DI LUINO

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LUINO – Domani alle ore 12.00 prenderà il via la XV Coppa Lino Favini, manifestazione organizzata dall’Associazione Velica Alto Verbano di Luino e riservata alle imbarcazioni della classe Melges 24.

Otto le prove previste per la flotta di una ventina di imbarcazioni provenienti da Austria, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Italia, Svizzera e Ungheria. A dirigere le operazioni del Comitato di Regata in gara sarà il giudice luinese Enrico Vaccaro.

In regata ci sarà anche Flavio Favini al timone di Maidollis di Gianluca Perego e Taki 4 di Niccolò Bertola attualmente primo nella classifica del circuito europeo 2018 (anche in quella Corinthian/Armatore-timoniere).

In serata, a conclusione delle prime prove, alle ore 18.00 nella sede dell’AVAV avrà luogo il Welcome Cocktail alla presenza del sindaco di Luino Andrea Pellicini e delle autorità.

L’appuntamento è valido oltre che come ultima prova del circuito nazionale italiano, quale prova conclusiva del Circuito Europeo e assegnerà anche il titolo di campione svizzero: è prevista la partecipazione di equipaggi provenienti non solo dall’Italia e dalla Svizzera, ma anche da Austria, Danimarca, Germania e Ungheria.La manifestazione organizzata dal sodalizio velico luinese di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario dalla data della sua fondazione, nel 1938 e da allora è attivo in campo agonistico nazionale e internazionale può contare sull’importante sostegno di Varese Sport Commission e Camera di Commercio di Varese e sul supporto di Liberty, Gottifredi Maffioli, Nauticaluino e Rougj+.

Leggi anche: