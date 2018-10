Cremona torna in gara nell’ultima prova del Campionato Mondiale di Motonautica F250

BORETTO PO – Sabato 13 e domenica 14 ottobre a Boretto Po, in provincia di Reggio Emilia, è in programma l’ultima tappa del Campionato Mondiale di Motonautica F250.

In testa alla classifica dopo le prime due tappe c’è il piacentino Claudio Fanzini con due vittorie, seguito dall’ungherese Peter Bodor. Per Alex Cremona, che ha saltato i due precedenti appuntamenti per impegni lavorativi, si tratta di un ottimo test per lo sviluppo del motore e delle eliche nuove del mezzo.

“Abbiamo lavorato molto negli ultimi tempi – sottolinea Alex Cremona – quindi questa è un’ottima occasione per misurare il nostro livello in mezzo ad avversari storici degli ultimi anni. Franzini sarà sicuramente un avversario agguerrito perché è in testa al campionato e quindi si appresta a vincere il Mondiale a chiusura di un’ottima stagione, visto che ha vinto già il Mondiale 350, l’Europeo della 350 e sta per vincere un altro titolo. Io comunque sono pronto per questa prova perché i test degli ultimi giorni ci hanno dato sensazioni positive, anche se c’è ancora da lavorare, in vista della nuova stagione”.

Alla tappa reggiana saranno presenti anche altri piloti piacentini: Andrea Ongari, Matteo Gandolfi e Marco Malaspina.

