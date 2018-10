Riprende la stagione della Flotta sarda J24

GOLFO ARANCI – Conclusa la pausa estiva riprende la stagione di regate della flotta Sarda dei J24. Dopo la prima tappa organizzata dalla LNI Cagliari e la seconda splendidamente portata a termine dalla LNI Alghero è sempre una sezione della Lega Navale, questa volta quella di Olbia, a permettere alla flotta Sarda del monotipo d’altura più diffuso al mondo di darsi battaglia nelle acque isolane.

“Lo specchio acqueo sarà quello di Golfo Aranci grazie alla stretta collaborazione con la sezione locale della LNI che fornirà supporto logistico oltre all’impegno a mare e a terra dei suoi soci.- ha spiegato il Capo Flotta Marco Frulio -La manifestazione, oltre a segnare la conclusione della stagione 2018, sarà anche valida come prova del Circuito Nazionale della classe e come Campionato Zonale.

Le date di svolgimento saranno le seguenti:

Domenica 14 ottobre – circuito zonale;

Sabato 27 ottobre – circuito zonale;

Sabato 10 Novembre – VII tappa Regata Nazionale, Campionato Zonale, circuito zonale;

Domenica 11 novembre – VII tappa Regata Nazionale, Campionato Zonale;

Domenica 25 novembre – circuito zonale.

A contendersi i tre premi ci saranno sicuramente i dodici equipaggi che dall’inizio dell’anno partecipano al circuito. Ad essi si uniranno le imbarcazioni provenienti dalla Penisola nel fine settimana del 10-11 Novembre per la Regata Nazionale. Ricordo a tutti gli equipaggi che la quinta tappa de Circuito Nazionale J24 si svolgerà a Cervia il 20 e 21 ottobre organizzata dal Circolo Nautico “Amici della vela” Cervia mentre la sesta sarà al Club Nautico Marina di Carrara il 27 e 28 ottobre.

Tanto è l’entusiasmo che i due circoli Galluresi stanno mettendo per la perfetta riuscita della manifestazione e sicuramente sarà tanta la carica agonistica dei Jisti Sardi per creare quel mix che rende speciali le manifestazioni della classe J24.Tra i favoriti c’è sicuramente l’equipaggio di Vigne Surrau del Club Nautico Arzachena che attualmente è in testa alla classifica del circuito. Non gli darà vita facile il team di Dolphins, con Andrea Mariani e i suoi ragazzi, vincitore della prima tappa di Cagliari e secondo nel circuito a pochi punti da Aurelio Bini e soci. Ma non dimentichiamo anche il forte equipaggio di LNI Carloforte con al timone Davide Gorgerino e l’equipaggio di casa Aria, J24 di proprietà della LNI Olbia, che attualmente occupa la quarta piazza del circuito. Appuntamento a domenica nelle splendide acque di Golfo Aranci.”

