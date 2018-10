ANYWAVE: SI CHIUDE CON DUE OTTIMI RISULTATI A VENEZIA LA STAGIONE AGONISTICA 2018

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VENEZIA – Secondo di categoria (quinto assoluto) e secondo assoluto: così si è classificato il team Safilens – AnyWave rispettivamente al Venice Hospitality Challenge e alla Veleziana tenutisi il weekend del 20 e 21 ottobre a Venezia.

Con questi due ottimi risultati si chiude la stagione agonistica 2018 del maxi yacht AnyWave, di cui l’azienda italiana di contattologia Safilens si è confermata sponsor ufficiale per il secondo anno consecutivo accanto a Cormòns Cantina Produttori e DOMENIS1898. Anche quest’anno il bilancio dell’iniziativa è molto positivo per Safilens.

“Le analogie tra la nostra azienda e AnyWave sono innumerevoli e non finiscono di dare vita a sinergie positive: entrambe sono realtà locali fatte di professionisti pieni di esperienza e di passione, sempre alla ricerca di soluzioni innovative e all’avanguardia per migliorarsi e superare i propri obiettivi”, commenta Daniele Bazzocchi, General Manager Safilens. “Per non parlare delle straordinarie occasioni di visibilità che questa partnership ci offre in occasione di alcune tra le manifestazioni veliche più seguite e del supporto che ci permette di dare alle attività di solidarietà di Intersos”, continua Bazzocchi.

Per tutte queste ragioni, oltre che per i traguardi raggiunti nelle varie regate, Safilens si dice estremamente soddisfatta della rinnovata collaborazione con AnyWave ed intenzionata a darle seguito.

