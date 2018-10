La Cinquanta 2018 al via il 3 novembre

SANTA MARGHERITA – La Cinquanta organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita, prevista per il week end del 27-28 ottobre, è stata riprogrammata al 3-4 novembre a causa delle avverse condizioni meteo-marine.

Un’importante depressione centrata sull’Italia a partire da questa notte, apporterà venti sostenuti di scirocco intorno ai 30-35 con onda formata in modo particolare sull’alto Adriatico e piogge abbondanti su tutto il nord-est. Tali condizioni renderebbero pericoloso l’ingresso e l’uscita dal porto, essendo lo scirocco vento di traversia per l’alto Adriatico.

L’appuntamento con l’edizione 2018 de La Cinquanta, organizzata con il patrocinio e contributo di Panathlon Mestre, il patrocinio del Comune di Caorle e la partnership di Cantina Colli del Soligo, è quindi per sabato 3 novembre alle ore 10.00, con tempo limite per completare il percorso entro le 12.00 di domenica 4.

Al termine della regata, presso la Club House CNSM saranno premiati i vincitori di classe e saranno assegnati anche i Trofei Caorle X2 XTutti, tenuto conto dei migliori risultati ottenuti nelle classi X2 e XTutti nelle regate offshore e costiere organizzate dal CNSM da aprile a ottobre: La Ottanta, La Duecento, La Cinquecento Trofeo Pellegrini e appunto La Cinquanta.

