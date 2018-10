Pezzilli con Team Italia vince la 31° edizione della Opti Team Cup a Berlino

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RAVENNA – Appena rientrato da Berlino, dove con la squadra Optimist Italiana ha trionfato nella 31° Opti Team Cup avendo la meglio su altri 15 team da tutto il mondo, abbiamo intercettato il giovanissimo atleta del Circolo Velico Ravennate Lorenzo Pezzilli per farci raccontare qualcosa in più in merito alla sua esperienza nelle acque tedesche.

“A Berlino siamo stati protagonisti di uno “scontro” tra nazioni molto difficile, ma allo stesso tempo davvero entusiasmante: quando siamo arrivati, eravamo consapevoli che avremmo dovuto difendere la reputazione della squadra Italiana che, soprattutto quest’anno, si era formata con ottimi risultati sia di team che individuali. A scendere in acqua con me sono stati i miei compagni di squadra Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), Davide Nuccorini (CV Roma), Alessandro Cortese (CV Crotone) e Alex Demurtas (FV Riva), mentre Marcello Meringolo e Michele Ricci ci hanno guidato nella trasferta” il primo commento di Pezzilli.

La competitività in acqua non si è lasciata attendere, con regate che si son fatte sempre più complicate con il procedere delle fasi di qualificazione: “La prima giornata ci ha visto protagonisti di match abbastanza difficili, ma dai quali siamo usciti imbattuti. Anche il secondo giorno è iniziato al meglio, ma la pausa forzata a metà giornata ci ha fatto leggermente perdere la concentrazione e, al rientro in acqua, abbiamo perso il primo match in Gold fleet con l’agguerritissima squadra Americana. Nelle prove successive abbiamo fortunatamente ritrovato il focus e vinto i quattro match restanti, rimanendo quindi in testa alla classifica generale”.

Nell’ultima giornata, il Team Italia ha dovuto affrontare i tre match rimanenti della Gold Fleet, vincendoli tutti, prima di scendere in acqua per la finale contro la Polonia: “La finale per il primo e secondo posto è sicuramente stato il momento più emozionante di quest’esperienza: abbiamo vinto la prima delle due regate sul filo del rasoio, mentre nella seconda eravamo più tranquilli e abbiamo chiuso al 1°, 2°, 3° e 4° posto, totalizzando quindi 10 punti contro i 26 della Polonia e conquistando la 31° Opti Team Cup”.

Dopo cinque anni, l’Opti Team Cup torna quindi in Italia e il tecnico Marcello Meringolo si è detto fiducioso nel riuscire a conquistare il trofeo anche nel 2019: la preparazione dei ragazzi è già iniziata.

