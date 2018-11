PIENO SUCCESSO ALL’AVAV DI LUINO PER IL 2° H-BOAT ITALIAN OPEN

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LUINO – Pieno successo all’Associazione Velica Alto Verbano di Luino per la 2a edizione dell’H-Boat Italian Open 2018, manifestazione che concluso la stagione agonistica 2018.

Nei tre giorni di regate caratterizzati da condizioni meteorologiche molto impegnative è stato possibile portare a termine il programma previsto per una flotta molto agguerrita di una dozzina di scafi provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Danimarca, Germania e Svizzera.

La vittoria finale è andata all’equipaggio portacolori AVAV di Fled 2 di Guido Bernardinelli con Flavio Favini alla barra e il lavenese Tiziano Nava nel ruolo di tailer che ha tagliato la linea d’arrivo in prima posizione in sei delle otto manche disputate. Al posto d’onore un altro equipaggio verbanese, quello di Team Azalee (per i colori Top Vela) guidato da Marco Di Natale al timone con Aldo Bottagisio, Tiziano Arioli e Alfio Lavazza, team vincitore delle due prove restanti. Al terzo posto della classifica finale (stilata con lo scarto del peggiore risultato) l’equipaggio tedesco di Kookaburra guidato da Gerhard Miethe.

“Sono stati tre giorni di grande vela – ha commentato Guido Bernardinelli armatore dell’imbarcazione vincitrice – molto combattute visto l’alto livello tecnico della flotta e le condizioni meteorologiche molto perturbate. Il primo giorno abbiamo potuto completare tre prove con vento da sud (un’inverna più di temporale che termica come di solito accade sul lago Maggiore) che mano a mano andava rinforzando. Anche il secondo giorno il campo di regata veniva posizionato nel “Canalone” di Cannobio (a nord di Luino) e anche in quel caso abbiamo regatato con vento da sud anche con qualche breve acquazzone concludendo regolarmente altre tre prove. Infine il terzo giorno, caratterizzato anche da continue precipitazioni piovose, si gareggiava con vento fresco dai quadranti settentrionali nelle ultime due manche della serie”.

Si conclude con la 2a edizione dell’H-Boat Italian Open la stagione agonistica 2018 dell’Associazione Velica Alto Verbano.

La manifestazione organizzata dal sodalizio velico luinese, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario dalla data della sua fondazione – nel 1938 – e da allora è attivo in campo agonistico nazionale e internazionale, può contare sull’importante sostegno di Varese Sport Commission e Camera di Commercio di Varese e sul supporto di Liberty, Gottifredi Maffioli, Nauticaluino, Trac Trac e Rougj+.

Leggi anche: