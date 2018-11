WORLD CUP SERIES: GENOVA CAPITALE MONDIALE DELLA VELA NEL BIENNIO 2019/2020

GENOVA – La città di Genova ospiterà per la prima volta nella sua storia – nel 2019 – una tappa di World Cup Series e replicherà l’anno successivo – nel 2020 – con l’edizione che sarà valevole anche come regata europea di qualificazione continentale per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

E’ un grande riconoscimento al lavoro e all’impegno della Federazione Italiana Vela per far crescere il movimento velico in Italia. Gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle manifestazioni internazionali rappresentano il giusto volano – uniti alla sua spettacolarità – affinché la vela diventi uno sport amato e apprezzato da un bacino di pubblico sempre più ampio.

Per entrambe le edizioni – 2019 e 2020 – della World Cup Series di Genova si è ottenuto un ampliamento delle quote delle singole classi per consentire anche alle flotte più numerose di regatare al largo delle affascinanti coste del capoluogo ligure.

World Sailing e le Federazioni Vela Italiana e Francese raggiungono dunque un accordo per le date delle World Cup Series 2019-2020.

Le date per il 2019 e il 2020 delle tappe di World Cup Series di Genova e della Hyères Regatta, che seguiranno le regate delle due edizioni del Trofeo Princesa Sofia, sono state riviste, confermate e appena ufficializzate da World Sailing. Il Trofeo Princesa Sofia, che si terrà a Palma di Maiorca, in Spagna, e la Hyères Regatta, che sarà ospitata dall’omonima città francese, saranno regate con i tradizionali 100 punti in palio; mentre la tappa di World Sailing di Genova varrà il doppio dei punti – 200 – per le ranking list.

Gli eventi si terranno nelle seguenti date:

2019

Trofeo Princesa Sofia, 29 marzo/6 aprile

Genova World Cup Series Round, 15/21 aprile

Hyères Regatta, 27 aprile/4 maggio

2020

Trofeo Princesa Sofia, 27 marzo/4 aprile

Genova World Cup Series Round, 13/19 aprile

Hyères Regatta, 25 aprile/maggio

Francesco Ettorre – Presidente della Federazione Italiana Vela – ha dichiarato: ”Sono molto felice che sia stata trovata una soluzione positiva, in linea con il buon rapporto esistente tra FFVoile e FIV. È un grande risultato politico per la Federazione che vede così confermata l’alta considerazione a livello internazionale. E’ inoltre un grande onore ospitare la qualificazione continentale per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ora il nostro obiettivo sarà quello di fornire, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova, spettacolari regate e la migliore ospitalità e organizzazione possibile per tutti i velisti.”

Kim Andersen – Presidente di World Sailing – ha commentato così sul calendario degli eventi: ”Il programma degli eventi consente ai velisti delle classi olimpiche leader a livello mondiale di mettersi alla prova sulla strada che porta ai Giochi Olimpici di Tokyo.” – aggiungendo che – “Questa programmazione consente ai concorrenti di avere tutto il tempo per viaggiare da una sede all’altra degli eventi per abituarsi alle acque e competere quindi ad alto livello. Ringrazio la Fédération Française de Voile e la Federazione Italiana Vela per la loro stretta collaborazione nel confermare le date per i prossimi due anni.”

Nicolas Hénard – Presidente della FFVoile – ha dichiarato: ”La FFVoile è molto felice di essere parte integrante del grande tour olimpico del sud Europa che si terrà nel 2019. Hyères e Marsiglia saranno come sempre pronti ad accogliere l’élite internazionale della vela.”

Le regate della World Cup Series 2019 sono iniziate a Enoshima, in Giappone, a settembre. Le tappe di Miami, negli Stati Uniti e Genova, in Italia si disputeranno nel 2019 culminando con la finale a Marsiglia. Enoshima ospiterà anche il primo round della serie 2019/20 seguita sempre da Miami e Genova, per poi tornare a Enoshima per la finale. Il ritorno in Giappone per le finali è stato pensato per dare l’opportunità a tutti i partecipanti di competere per l’ultima volta nella sede olimpica prima dei Giochi e quindi ridurre i costi di viaggio e logistica per i Team in previsione di Tokyo 2020.

