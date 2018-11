Eugenia De Giacomo guida il Campionato D’Autunno a Marina di Carrara

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARINA DI CARRARA – Tutto regolare nel primo week end del Campionato D’Autunno 2018 – Trofeo Beniamino Salvatore, il tradizionale appuntamento organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara.Dieci gli equipaggi J24 (in gran parte della Flotta Golfo dei Poeti, ma non solo) scesi nelle acque antistanti la diga foranea del porto di Marina di Carrara per darsi battaglia nelle sei prove disputate come da programma e caratterizzate da vento da sud dagli 8 ai 10 nodi.

Le tre regate della prima giornata hanno registrato il netto predominio (con due primi ed un terzo posto) di Ita 30 Argentovivo del Circolo Velico La Spezia, il J24 storico che il prossimo anno compirà 40 anni sui campi di regata, perfettamente condotto da Dani Colapietro, Maurizio Piva, Matteo Tronfi, Jacopo Azzolini e dall’armatore Paolo Governato. La vittoria nella seconda prova di giornata è, invece, andata a Ita 215 Mollicona armato e timonato da Angelo Crepoli con il suo equipaggio, già collaudato da un paio d’anni, formato da Paolo Bottari alle scotte, Giovanni Lucchetti alla tattica, Paolo Pugnana all’albero e il prodiere Massimiliano Biagini.

La classifica provvisoria stilata sabato sera vedeva in seconda posizione il giovane equipaggio di Ita 304 Five For Fighting armato e timonato da Eugenia De Giacomo con Nicola Pitanti, Marco Bruna, Matilde Pitanti e Massimo Cusimano, molto determinato a raggiungere il gradino più alto del podio. Infatti, nella seconda giornata, caratterizzata da condizioni simili alla prima ma con il vento un po più ballerino che ha rimescolato un po’ le carte dando più opzioni ai regatanti, Five for fighting si è mosso molto bene conquistando due primi ed un terzo posto, mentre Argentovivo ha collezionato un terzo, un quarto ed un secondo. Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe J24 italiana, Pietro Diamanti, pur pagando l’assenza di parte dell’equipaggio storico, è comunque riuscito a vincere la seconda prova di giornata con l’immancabile Fabrizio Ginesi e le new entry Alberto Lasagni, Edoardo Ghirlanda e Nicola Bocci, mentre un regolarissimo Mollicona, con due secondi e un 7° di giornata, si è invece assicurato il terzo gradino del podio generale.

La classifica provvisoria dopo le prime sei regate e uno scarto vede pertanto al comando Ita 304 Five For Fighting (CCR di Lauria, 9 punti; 2,2,5,1,3,1) seguito ad un punto da Ita 30 Argento Vivo (CV La Spezia, 10 punti; 1,3,1,3,4,2) e (ex aequo a 18 punti) da Ita 215 Mollicona (CNMC 6,1,7,2,2,7) e Ita 202 Tally Ho armato da Luca Macchiarini (CNMC, 3,6,2,5,5,3). Quinto posto per Ita 371 J Ok Alce Nero armato dal Capo Flotta del Garda, il triestino Fabio Apollonio (AS Trieste V, 23 punti; 4,4,3,6,7,6).

“Nel bel campo di regata di Marina di Carrara, baciato dalla fortuna per due giorni di quasi sole mentre tutt’attorno la pioggia flagellava il territorio, si sono disputate le prime sei prove del Campionato Autunnale organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara.- ha spiegato soddisfatto Paolo Governato -La Giuria ha perfettamente interpretato le condizioni del campo predisponendo le boe e i cambi di percorso in modo tempestivo. Sono felice di quanto siamo riusciti a fare praticamente la prima volta che siamo saliti in barca insieme. A parte la bravura e l’esperienza di Dani Colapietro, (campione nazionale, sempre ai vertici della classe Dinghy) e di Maurizio Piva (con un passato da Finnista e altura), mi ha fatto piacere avere a bordo due ragazzi del Circolo Velico La Spezia, Matteo e Jacopo (Laser), alla loro prima esperienza in J24. Il Campionato D’Autunno di Marina di Carrara proseguirà sabato 24 e si concluderà domenica 25 novembre.”

Leggi anche: