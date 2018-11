Sea tailor firma accordo prestigioso con YACHT CLUB SAN VINCENZO

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

Dopo le enormi fatiche estive, Sea Tailor è riuscita a firmare un importante accordo con il prestigioso club nautico: lo YACHT CLUB SAN VINCENZO (Toscana). Saranno fornitori ufficiali dello yacht club per tutti i soci, oltre ad essere sponsor ufficiali per il vestiario tecnico delle regate 88 MIGLIA E 50 IN DOPPIO che partiranno da Maggio per tutto il periodo estivo fino a SETTEMBRE.

“IL DIRETTORE DEL CLUB EMANUELE BRAVIN un grande professionista della nautica dopo avere visto il nostro spot pubblicitario girato con il nostro primo testimonial, il velista ANDREA DI GIULIOMARIA e girato dalla RUM COMMUNICATION ci ha contattato e abbiamo stretto un accordo”- dichiara Andrea Postiglione fondatore di Sea Tailor(insieme a Cristina Renzi ndr.)

Sea tailor ha modo cosi di farsi conoscere nella vela che conta, oltre ad avere un loro punto vendita in prossimità delle regate.

Oggi sea tailor produce circa 400 capi fra maglieria-sartoria-e capi tecnici.

Di seguito la nota del YACHT CLUB SAN VINCENZO

“Carissimi Soci, abbiamo fatto un bellissimo accordo di partnership con SEA TAILOR, una emergente azienda italiana di abbigliamento sportivo. SEA TAILOR, che a breve avrà un corner espositivo al Club, sarà fornitore ufficiale dell’abbigliamento del T88M e della 50MID, nonché della linea Yacht Club.

SEA TAILOR è anche in grado di fornire divise personalizzate per equipaggi e qualsiasi altra forma di personalizzazione sul loro materiale. Per i Soci del YC è riservato uno sconto pari al 15% sul costo di listino”.

