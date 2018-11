Il J24 Vigne Surrau vince manche e Circuito Zonale

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

GOLFO ARANCI – Con le ultime tre regate in programma nelle splendide acque di Golfo Aranci, si è conclusa in bellezza anche la tappa gallurese del Circuito Zonale dell’attiva Flotta Sarda J24.La vittoria finale, dopo 11 prove, è andata all’equipaggio del Club Nautico Arzachena Vigne Surrau che, condotto da Aurelio Bini, ha bissato il successo del Campionato Zonale corso a inizio mese. Nella giornata conclusiva Ita 405 Vigne Surrau ha portato a casa un secondo, un primo ed un terzo posto a testimoniare che la regolarità sul podio è stata l’arma che ha fatto la differenza.

In seconda posizione della classifica di tappa, Ita 497 Boomerang di Angelo Usai sempre molto veloce in tutte le condizioni e vincitore di due prove della manche gallurese e al terzo posto (ma a pari punti con il secondo) il J24 del Club organizzatore, Ita 443 Aria con al timone Marco Frulio, protagonista di due prove.

“I J24 della flotta Sarda hanno salutato la conclusione dell’ultima tappa della stagione agonistica con una giornata veramente maschia. – ha spiegato il Capo Flotta Marco Frulio -Infatti il forte maestrale di 20 nodi, con punte di 30, ha soffiato sul campo di regata per tutte e tre le prove disputate nella giornata di domenica 25 novembre. Il Comitato di Regata, presieduto da Giovanni Porcu e coadiuvato da Francesca Campus e Marcello Solinas, ha dapprima atteso che le condizioni si stabilizzassero, e poi ha dato il via a tre veloci prove sul campo posizionato di fronte a Golfo Aranci. Il gruppo a mare della LNI Olbia, organizzatrice dell’evento insieme alla LNI di Golfo Aranci, ha faticato un po’ a posizionare il campo ma poi tutto è filato liscio. Le imbarcazioni partecipanti si sono sfidate così in tre adrenaliniche prove dove non sono mancate le planate e le straorze. Ma alla fine tutti gli equipaggi sono scesi a terra sfiniti ma euforici. Bello regatare in queste condizioni.

La giornata ha segnato anche la conclusione del circuito Zonale: la classifica finale (stilata dopo le 32 regate disputate a Cagliari, Alghero e Golfo Aranci), vede dominare sempre Vigne Surrau seguito da Ita 401 Dolphins di Giuseppe Taras e da Aria. Prossimo appuntamento per il 13 gennaio con la ripresa della stagione agonistica.”

Leggi anche: