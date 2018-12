J/70 Italian Class-presentato il nuovo calendario: verso un 2019 ricco di appuntamenti

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

Milano- Dopo un 2018 ricco di soddisfazioni, con un totale di novantasei equipaggi che hanno partecipato agli eventi del circuito Italiano J/70 Cup, per J/70 Italian Class è tempo di volgere lo sguardo al futuro e, in particolare, a un 2019 che si preannuncia particolarmente ricco di eventi importanti.

Dopo la pausa invernale, infatti, la stagione del monotipo più gettonato del momento ripartirà dalle acque toscane di Scarlino per iniziare un tour dell’Italia che porterà gli equipaggi a regatare in Tirreno, Adriatico, Lago di Garda e Mar Ligure.

La prima tappa è fissata per il primo weekend di aprile, quando il Marina di Scarlino tornerà ad accogliere la flotta J/70 che vi aveva già fatto tappa nel finale di stagione del 2017. Si attraverserà poi l’Italia per una seconda frazione in Adriatico, questa volta ad Ancona, dove dal 10 al 12 maggio Marina Dorica metterà in campo tutte le sue forze per accogliere al meglio gli equipaggi, per la prima volta ospiti della città dorica.

Dall’Adriatico, la flotta si sposterà verso il Garda: la terza tappa si terrà dal 31 maggio al 2 giugno a Malcesine e fungerà da warm up ufficiale per l’evento clou di stagione, il Campionato Europeo J/70 2019 (22-29 giugno 2019), con il quale J/70 Italian Class spera di replicare il successo dell’Audi J/70 World Championship 2017 di Porto Cervo.

Ci si fermerà per l’estate e poi una nuova regata a Sanremo, dal 17 al 22 ottobre, con la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto J/70, per scoprire chi succederà a Claudia Rossi e alla sua Petite Terrible nell’albo d’oro dei Campioni Italiani J/70.

