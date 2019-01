Riva di Traiano: la Befana vien di poppa

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RIVA DI TRAIANO – Riprende immediatamente con la “Befana a Vela”, dopo lo stop per le festività, l’attività sportiva del Circolo Nautico Riva di Traiano.Il 6 gennaio, come di consueto, si regaterà su un percorso costiero non superiore alle 12 miglia tracciato tra la LNI di Civitavecchia ed il Castello di Santa Severa. Il meteo è previsto splendido, con un gran sole e un vento che da NE dovrebbe ruotare in senso antiorario fino a NNW mantenendosi sempre intorno ai 5/6 nodi.

“La partenza è prevista per domenica 6 gennaio alle ore 11:00 – conferma il presidente del CNRT Alessandro Farassino – con il tempo limite fissato per le 14:30 e le premiazioni, con il consueto rinfresco, alle 15:30. Alla prima imbarcazione classificata overall in tempo reale, andrà il Trofeo Challenge Chiave di Violino e per la altre ci sarà un vera e propria Befana del Velista, con il sorteggio di premi messi a disposizione dagli sponsor. Ricordo a tutti che la Befana a Vela è una regata di beneficenza con l’intero ricavato devoluto ad organizzazioni umanitarie.

Come ogni anno c’è chi si iscrive anche sapendo che non potrà regatare, ed è un gesto che apprezziamo moltissimo. Mi spiace che non potrà essere presente Enrico De Crescenzo, il vincitore delle ultime tre edizioni e titolare definitivo dell’ultimo trofeo challenge chiamato scherzosamente “L’urna”, ma il suo nuovo Luduan 2.0 gli sarà consegnato il 7 gennaio. Speriamo di rivederlo in acqua alla ripresa dell’invernale il 20 gennaio”.

L’attività del CNRT prevede, infatti, la ripresa del Campionato Invernale -Trofeo Paolo Venanzangeli per il 20 gennaio, con le successive date previste per il 3 e 17 febbraio e per il 3 e 16 marzo, prima della edizione della Roma per 1/2/tutti 2019, che partirà il 6 aprile 2019.

